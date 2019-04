'Došao sam mu u bolnicu, kad sam ga vidio, pretrnuo sam...'

Imate fotografije sa sportskim legendama? Šaljite nam ih na sport24@24sata.hr, Viberom i WhatsAppom na 099/224-2424 ili na facebook.com/24sataSport. Svaka fotografija objavljena u tiskanom izdanju 24sata bit će honorirana.

Branko Cikatić, Jean-Claude van Damme, Chuck Norris. Točno tim rasporedom. Hrvatski Tigar bio je najpopularniji borac svijeta 1989. godine i osvojio je nagradu 'Zlatna rukavica' koju mu je dodijelio 'Karate BUDO Magazin'.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1205913 / ]

Cikatić je bio prvi pobjednik K-1 turnira u povijesti, osvojio ga je u Japanu 1993.

U finalu je pobijedio Nizozemca Ernesta Hoosta, jednog od najvećih K-1 boraca svih vremena. Hrvatski Tigar to je uspio s 38 godina i 208 dana, nitko stariji od njega nije to uspio ponoviti. Do 18. godine imao je već crni pojas u karateu i taekwondou.

Tigar u bolnici

Bio je svjetski i europski prvak u tajlandskom boksu i full-contactu te svjetski prvak u kickboxingu. Krajem 2018. godine imao je svoju najveću borbu, završio je u bolnici zbog plućne embolije. Zarazio se bolničkom bakterijom i dobio je sepsu.

Borio se za život, liječnici su mu davali malo šanse, ali kao i mnogim borbama u ringu, pobijedio je. Pustili su ga na kućnu njegu, ali Branko je i dalje u teškom stanju.

Ne može hodati ni samostalno jesti, za njega se brine supruga Ivana Davidovski Cikatić, a nedavno su mu u pomoć priskočili proslavljeni hrvatski sportaši na čelu s Dubravkom Šimencom i Stojkom Vrankovićem, koji su organizirali da se Cikatića prebaci iz bolnice u Kninu u zagrebačku bolnicu Sveti Duh.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Ljudi su ostali ispred dvorane kad smo se Branko i ja borili

Ne da se Hrvatski Tigar, jedan od najvećih kickboksača svih vremena, koji se osamdesetih godina borio s još jednom legendom ovog sporta, Vjekoslavom Šafranićem, pionirom full-contacta na ovim prostorima.

- Kad sam se '82. borio za svjetski naslov u full-contactu u Hong Kongu, Cikatić mi je bio predborba. Osvojio sam naslov i postao svjetski prvak. Rekao sam Branku: 'Ajmo napraviti nešto i popularizirati ovaj sport i u Hrvatskoj'. I pristao je. Bila je to velika stvar, rivalstvo sjever - jug, nešto kao Dinamo - Hajduk, ja sam predstavljao sjever, a on jug. Borili smo se sljedeće godine u maloj dvorani Doma sportova, puno je ljudi ostalo ispred - rekao nam je Vjekoslav Šafranić (69).

- Branko je bio strašan borac, pa osvojio je prvi K-1 u povijesti. Ali pobijedio sam ga u toj borbi nakon sedam rundi. On se pripremio da ću ići udarcima nisko pa se čuvao 'čišćenja', znao sam da to očekuje pa sam promijenio taktiku i napadao uglavnom ručnim tehnikama. Drugi dan došao je u moj kafić u Vrapču s Ray Ban naočalama da mu se ne vide modrice - dodao je Šafranić, višestruki karate prvak Jugoslavije, europski i svjetski karate prvak i svjetski prvak u kickboxingu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Odmah sam se sjetio tih vremena'

Teško mu je bilo kad je vidio Branka u bolnici.

- Bio sam mu dvaput u posjeti. Kad sam ga vidio prvi put, onako nemoćnog i da ne može ni ruke podići, prošli su me trnci. Sjetio sam se naše borbe i vremena kad smo harali borilačkom scenom. Pa taj čovjek je šampion, prvi pobjednik K-1 u povijesti, a nije mogao ni pričati. Samo nas je gledao i pokušavao je nešto reći. Tužno, pretužno - dodao je legendarni borac Šafranić.

Osmorica veličanstvenih i Tigar

U travnju 1993. godine u Tokiju osmorica najboljih kickboksača borila su se za naslov: Peter Aerts, Ernesto Hoost, Branko Cikatić, Maurice Smith, Toshiyuki Atokawa, Todd Hays, Changpuek Kiatsongrit i Masaaki Satake.

Bila je to krema borilačke scene, sve prvak do prvaka u kickboxingu, muay thaiju, karateu...

Turnir je bio eliminacijski, a Cikatiću je prva prepreka bio legendarni Tajlanđanin Changpuek Kiatsongrit, sedmerostruki prvak svijeta u Muay Thaiju, koji je od 343 meča slavi ou njih 277. Cikatić ga je nokautirao lijevim krošeom u prvoj rundi.

U polufinalu se borio protiv Masaakija Satakea, jednog od pionira K-1, prvaka Japana u karateu. I on je naletio Cikatiću na lijevi kroše, ali izdržao je nešto dulje od Tajlanđanina, do treće runde.

A onda - finale. Jedan od najvećih kickboksača svih vremena - Ernesto Hoost, koji je do borbe za naslov došao preko Petera Aertsa i Mauricea Smitha.

Gledao je kako Cikatić razara protivnike lijevim krošeom, ali nije se pripremio na desni, koji ga je poslao u svijet snova u prvoj rundi i Hrvat je osvojio prvi K-1 u povijesti.

Odlikovao ga Franjo Tuđman

Diplomirao je kineziologiju, koautor je knjige K-1 koja je bila obavezna literatura na Fakultetu športa i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Sarajevu, a glumio je i u holivudskom filmu 'Skyscraper' s Annom Nicole Smith.

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je Redom hrvatskog trolista za promicanje Hrvatske u svijetu.

Karijera Branka Cikatića:

Svjetski prvak 1998. (Zagreb) po organizaciji WMTA

3. mjesto 1995. (Tokio) na K-1 Grand Prix

Prvak 1993. (Tokio) K-1 World Grand Prix

Svjetski prvak 1991. (Berlin) u tajlandskom boksu

Svjetski prvak 1990. po organizaciji IKBF u kickboksu

Prvak 1989. po WKA u kickboksu

Svjetski prvak 1987. (Amsterdam) u tajlandskom boksu o 82,5 kg

Europski prvak1986. (Pariz) u tajlandskom boksu

Europski prvak1985. (Amsterdam) u tajlandskom boksu

Amaterska karijera: