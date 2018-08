Došlo je vrijeme za kraj: Pique rekao zbogom Španjolskoj...

Nakon što je devet godina činio bedem španjolske obrane, Gerrard Pique odlučio je kako je njegovo vrijeme u reprezentaciji Španjolske došlo kraju. Ususret dvoboju španjolskog Superkupa između Barcelone i Seville, Pique je objavio kako više neće nastupati za reprezentaciju Španjolske.

- Donio sam odluku i već sam javio Luisu Enriqueu - rekao je Pique.

Već i prije Svjetskog prvenstva u Rusiji, stoper je najavio svoj odlazak:

- Najnormalnije bi bilo da odem nakon prvenstva. Bilo je ovo spektakularno iskustvo za mene, proživio sam neke zaista jedinstvene trenutke s ovom momčadi, ali svemu dođe kraj.

I kraj je stigao, Pique je u subotu potvrdio reprezentativnu mirovinu:

- Razgovarao sam s Luisom Enriqueom prije tjedan dana, nazvao me i rekao sam mu da sam teška srca donio odluku o povlačenju. Bilo je to prekrasno razdoblje s osvojenim Svjetskim i Europskim prvenstvom, ali sada je to razdoblje završeno.

Branič Barcelone je za reprezentaciju debitirao 2009. godine nastupio 102 puta te je u samom vrhu po pitanju broja odigranih utakmica za nacionalnu vrstu, a 2010. godine je osvojio Svjetsko te 2012. Europsko prvenstvo.