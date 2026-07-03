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Dosta je! Maleš se više neće kandidirati za predsjednika splitskog Županijskog saveza

Piše Ivan Tomašković,
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Dosta je! Maleš se više neće kandidirati za predsjednika splitskog Županijskog saveza
Foto: HNK Hajduk
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Odlukom Ministarstva pravosuđa poništena je odluka Odjela za opću upravu županije Splitsko dalmatinske iz studenoga prošle godine i Hrvoju Malešu poništen je izbor za predsjednika splitsko-dalmatinskog NS

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Neki dan odlukom Ministarstva pravosuđa poništena je odluka Odjela za opću upravu županije Splitsko dalmatinske iz studenoga prošle godine i Hrvoju Malešu poništen je izbor za predsjednika Nogometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske. Tri dana kasnije Maleš je istaknuo da sve više neće ni kandidirati za predsjednika Županijskog saveza. 

- Mislim da sam završio jedan dobar ciklus. Hvala mojim suradnicima ponajviše Denisu Kosoru kao glavnom operativcu za organizaciju, tajniku Stipi Rogošiću, kao i djelatnicima, potpredsjednicima Saveza, članovima IO-a, predsjednicima i članovima komisija, te svim klubovima, ponajviše mom Hajduku - istaknuo je Maleš. Dodao da je rad njegovog tima bio koncipiran tako da svatko vodi svoj dio posla. 

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Moje nemiješanje ni sugeriranje te puno povjerenje, vrlo brzo je dalo rezultate u kojem se predsjednika prestalo zivkati tko će suditi tko će delegirati, zašto mora platiti sve itd. Stvorili smo sustav koji donosi odluke i njih se drži. Napravili smo financijsku konsolidaciju Saveza, aktivirali se na društvenim mrežama, stekli dodatne prihode, smanjili razne troškove, dovevši Savez u stabilnost, stvorili nove partnere, otvorili razgovore sa sponzorima, s Liječničkom komisijom ukazali na probleme s umjetnom travom s ispunom (prvenstveno granulatom), izborili se za veću zastupljenost u HNS-u - ističe Maleš koji je na mjesto predsjednika saveza izabran sam na Skupštini saveza 15. rujna 2025. godine. 

- Pravomoćno rješenje je došlo krajem 11. mjeseca, ali smatram da smo zajedno (predsjednik, IO NSŽSD i komisije saveza) napravili dosta pomaka u ovih nekoliko mjeseci rada - zaključuje Maleš.

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