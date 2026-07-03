Dosta je! Maleš se više neće kandidirati za predsjednika splitskog Županijskog saveza

Neki dan odlukom Ministarstva pravosuđa poništena je odluka Odjela za opću upravu županije Splitsko dalmatinske iz studenoga prošle godine i Hrvoju Malešu poništen je izbor za predsjednika Nogometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske. Tri dana kasnije Maleš je istaknuo da sve više neće ni kandidirati za predsjednika Županijskog saveza.

- Mislim da sam završio jedan dobar ciklus. Hvala mojim suradnicima ponajviše Denisu Kosoru kao glavnom operativcu za organizaciju, tajniku Stipi Rogošiću, kao i djelatnicima, potpredsjednicima Saveza, članovima IO-a, predsjednicima i članovima komisija, te svim klubovima, ponajviše mom Hajduku - istaknuo je Maleš. Dodao da je rad njegovog tima bio koncipiran tako da svatko vodi svoj dio posla.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Moje nemiješanje ni sugeriranje te puno povjerenje, vrlo brzo je dalo rezultate u kojem se predsjednika prestalo zivkati tko će suditi tko će delegirati, zašto mora platiti sve itd. Stvorili smo sustav koji donosi odluke i njih se drži. Napravili smo financijsku konsolidaciju Saveza, aktivirali se na društvenim mrežama, stekli dodatne prihode, smanjili razne troškove, dovevši Savez u stabilnost, stvorili nove partnere, otvorili razgovore sa sponzorima, s Liječničkom komisijom ukazali na probleme s umjetnom travom s ispunom (prvenstveno granulatom), izborili se za veću zastupljenost u HNS-u - ističe Maleš koji je na mjesto predsjednika saveza izabran sam na Skupštini saveza 15. rujna 2025. godine.

- Pravomoćno rješenje je došlo krajem 11. mjeseca, ali smatram da smo zajedno (predsjednik, IO NSŽSD i komisije saveza) napravili dosta pomaka u ovih nekoliko mjeseci rada - zaključuje Maleš.