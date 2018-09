Dosta mi je batina! Boksač usred meča odšetao iz ringa...

Nije čudna stvar da ljudi tijekom svog života rade nešto što ustvari ne žele pa se onda kasnije odluče ostaviti toga i krenuti novim putem. Pravi primjer toga je i mladi britanski boksač Kaywann Sistrunk.

On je prije nekoliko dana, usred meča protiv Sevellea Hasana odlučio da boks ustvari nije za njega te je u trećoj rundi, nakon tko zna kojeg pada na tlo, shvatio kako više ne želi primati batine i samo je odšetao iz ringa.

You ever been hit so hard that you had to rethink your life plans? pic.twitter.com/tnacMCPTYZ