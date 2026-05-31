DOZNAJEMO Arber Hoxha na odlasku iz Dinama! Poljski klub nudi bogatstvo za Albanca...

Pafos je u petak osvojio nacionalni kup pobjedom nad Apollonom 2-0. U slavlju je sudjelovao i Mislav Oršić (33). Hrvatski krilni napadač zamijenjen je u 80. minuti.

Oršiću je to bila posljednja utakmica za ciparski klub jer mu je istekao ugovor. Početkom tjedna stavit će paraf na ugovor s Dinamom i tako se vratiti u voljeni klub.

"Modri" na poziciji lijevog krila trenutačno imaju Gabriela Vidovića (22) i Arbera Hoxhu (27), pa je jasno da dolaskom Oršića neće biti mjesta za sve.

Kako doznajemo, najbliži odlasku je albanski reprezentativac Hoxha. On je još prošlog ljeta bio blizu transfera. Tada se javio ruski prvoligaš Akron Tolyatti i Dinamu ponudio između milijun i milijun i pol eura odštete, a igraču višestruko veću plaću. Međutim, Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, nije bio za tu opciju jer igrača cijeni više.

Hoxha je tada rekao otprilike ovako:

- U redu, ali dajte mi pravu priliku, barem da započnem tri utakmice zaredom.

Taj niz prilika počeo je utakmicom na Poljudu. Dinamo je u sedmom kolu HNL-a u Splitu pobijedio Hajduk 2-0, a upravo je Hoxha sjajnim pogotkom načeo domaćine. Već u sljedećem kolu, u pobjedi 4-1 nad Slaven Belupom, upisao je pogodak i asistenciju. Nekoliko kola kasnije zabio je i spektakularan pogodak Rijeci na Maksimiru.

Hoxha se nametnuo, popravio statistiku te postao standardni član reprezentacije. Posustao je tek u završnici sezone zbog lakših ozljeda i dobre forme svojeg konkurenta Vidovića.

Kako smo doznali, Hoxha je u ovom trenutku blizu prelaska u Widzew Łódź. Riječ je o klubu čiji je vlasnik od ožujka 2025. poljski milijarder Robert Dobrzycki.

Ne ustručava se ulagati, a plaće igrača u njegovu klubu vrlo su izdašne za tamošnje tržište. Toliko su visoke da se i ostali klubovi Ekstraklase, uključujući veliku Legiju, žale kako sada i oni moraju više plaćati svoje najveće zvijezde.

Ako se transfer realizira, Dinamo bi mogao dobiti između četiri i pet milijuna eura odštete, dok bi igrač zarađivao nešto više od milijun eura godišnje. Za usporedbu, u Dinamu Albanac trenutačno zarađuje oko pola milijuna eura godišnje.

Hoxha je, podsjetimo, došao na Maksimir u siječnju 2024. godine na inzistiranje Sergeja Jakirovića. "Modri" su ga platili milijun eura, mnogi su smatrali da je to previsok iznos za bivšeg igrača Slaven Belupa, no sad će im se višestruko isplatiti. Odigrao je 105 utakmica, zabio 12 golova i 15 puta asistirao. Utakmica protiv Hajduka u 34. kolu možda mu je bio posljednja u plavom dresu.