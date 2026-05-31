Obavijesti

Sport

Komentari 5
GUŽVA NA KRILU

DOZNAJEMO Arber Hoxha na odlasku iz Dinama! Poljski klub nudi bogatstvo za Albanca...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
DOZNAJEMO Arber Hoxha na odlasku iz Dinama! Poljski klub nudi bogatstvo za Albanca...
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mislav Oršić početkom tjedna potpisat će za Dinamo i vratiti se na Maksimir nakon tri godine, a to znači da će netko od krilnih igrača napustiti klub. Najbliži odlasku je albanski reprezentativac

Admiral

Pafos je u petak osvojio nacionalni kup pobjedom nad Apollonom 2-0. U slavlju je sudjelovao i Mislav Oršić (33). Hrvatski krilni napadač zamijenjen je u 80. minuti.

Pokretanje videa...

Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu VIDEO
Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Oršiću je to bila posljednja utakmica za ciparski klub jer mu je istekao ugovor. Početkom tjedna stavit će paraf na ugovor s Dinamom i tako se vratiti u voljeni klub.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona
ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Modri" na poziciji lijevog krila trenutačno imaju Gabriela Vidovića (22) i Arbera Hoxhu (27), pa je jasno da dolaskom Oršića neće biti mjesta za sve.

Kako doznajemo, najbliži odlasku je albanski reprezentativac Hoxha. On je još prošlog ljeta bio blizu transfera. Tada se javio ruski prvoligaš Akron Tolyatti i Dinamu ponudio između milijun i milijun i pol eura odštete, a igraču višestruko veću plaću. Međutim, Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, nije bio za tu opciju jer igrača cijeni više.

Hoxha je tada rekao otprilike ovako:

- U redu, ali dajte mi pravu priliku, barem da započnem tri utakmice zaredom. 

Taj niz prilika počeo je utakmicom na Poljudu. Dinamo je u sedmom kolu HNL-a u Splitu pobijedio Hajduk 2-0, a upravo je Hoxha sjajnim pogotkom načeo domaćine. Već u sljedećem kolu, u pobjedi 4-1 nad Slaven Belupom, upisao je pogodak i asistenciju. Nekoliko kola kasnije zabio je i spektakularan pogodak Rijeci na Maksimiru.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hoxha se nametnuo, popravio statistiku te postao standardni član reprezentacije. Posustao je tek u završnici sezone zbog lakših ozljeda i dobre forme svojeg konkurenta Vidovića.

Kako smo doznali, Hoxha je u ovom trenutku blizu prelaska u Widzew Łódź. Riječ je o klubu čiji je vlasnik od ožujka 2025. poljski milijarder Robert Dobrzycki.

Ne ustručava se ulagati, a plaće igrača u njegovu klubu vrlo su izdašne za tamošnje tržište. Toliko su visoke da se i ostali klubovi Ekstraklase, uključujući veliku Legiju, žale kako sada i oni moraju više plaćati svoje najveće zvijezde.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Ako se transfer realizira, Dinamo bi mogao dobiti između četiri i pet milijuna eura odštete, dok bi igrač zarađivao nešto više od milijun eura godišnje. Za usporedbu, u Dinamu Albanac trenutačno zarađuje oko pola milijuna eura godišnje. 

Hoxha je, podsjetimo, došao na Maksimir u siječnju 2024. godine na inzistiranje Sergeja Jakirovića. "Modri" su ga platili milijun eura, mnogi su smatrali da je to previsok iznos za bivšeg igrača Slaven Belupa, no sad će im se višestruko isplatiti. Odigrao je 105 utakmica, zabio 12 golova i 15 puta asistirao. Utakmica protiv Hajduka u 34. kolu možda mu je bio posljednja u plavom dresu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
PSG - Arsenal 5-4: Parižani su obranili naslov prvaka Europe!
DRUGI PUT ZAREDOM

PSG - Arsenal 5-4: Parižani su obranili naslov prvaka Europe!

PSG - ARSENAL 5-4 U pravoj drami finala Lige prvaka Parižani su uspjeli obraniti naslov prvaka. Nakon regularnih 90 minuta bilo je 1-1 pa produžeci, a onda je nakon penala bio tragičar Gabriel
Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura
MALI 'VATRENI' SE OPROSTILI POBJEDOM

Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 2-3 Dedić je bio glavni junak i zabio hat-trick, a za 'furiju' su zabijali Sanchez i Alves. Hrvatska se oprostila od Eura kao treća u skupini zbog lošije gol razlike. Belgija je slavila protiv Estonije 1-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026