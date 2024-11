Doznajemo detalje brutalne tučnjave rukometaša Zagreba u svlačionici! Jednome upitan i SP

Stegovno povjerenstvo Rukometnoga kluba Zagreb donijelo je odluku o privremenoj suspenziji rukometaša Miloša Kosa i Zvonimira Srne zbog fizičkog sukoba koji je izazvao Kos nakon utakmice protiv Nantesa u Areni Zagreb, objavio je klub dan nakon poraza 25-22 od francuskog velikana u Ligi prvaka.

Pokretanje videa... 02:07 Rukometaši se pripremaju za Olimpijske igre | Video: Hrvatski rukometni savez

Dodali su: "Privremena suspenzija ostaje na snazi do okončanja postupka koji će voditi stegovno povjerenstvo Rukometnoga kluba Zagreb. Klub neće tolerirati bilo kakvo neprofesionalno ponašanje i u potpunosti će surađivati sa stegovnim povjerenstvom kako bi se situacija što prije razjasnila. Do okončanja stegovnog postupka Rukometni klub Zagreb ne može komentirati situaciju."

Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice EHF Lige prvaka, RK Zagreb - THW Kiel | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako doznajemo, Kosu su neki sugrači u svlačionici prigovorili da ne igra dobro, a nakon što mu je nešto rekao hrvatski golman i reprezentativac Matej Mandić, Kos je ustao i udario ga šakom u lice! Čak mu je nanio ozljedu koja bi ga mogla stajati nastupa na Svjetskom prvenstvu! Oporavljat će se četiri do šest tjedana... A potom su se umiješali ostali igrači, pri čemu je Zvonimir Srna navodno više puta udario srpskog rukometaša.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb nakon pobjede nad SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srna zbog ozljede nije igrao, kao ni Pavlović i Faljić, a Kos je u zadnja dva susreta pucao 3/17.

- Igramo sa sedam igrača, pročitali su nas. Ovakve utakmice nisu za mlade igrače, a Klarica, Beljavski i Kavčič ne mogu stajati ni disati - rekao je trener Velimir Petković pa dodao:

- Kos? Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspio probuditi i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. U rukometu puno znači lijevi bek, a mi imamo nulu s te pozicije.