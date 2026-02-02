DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Hrvatski su rukometaši u ponedjeljak dočekani na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Brončani junaci stigli su na glavni zagrebački trg oko 18.30 sati, a uskoro im se na pozornici pridružio i Marko Perković Thompson, koji je otpjevao niz hitova dok su rukometaši u zagrljaju slavili.

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću (31), kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake. Mnogima nije bilo jasno zašto nije bio sa suigračima iz reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića.

Kako doznajemo od Drage Ćosića, voditelja ureda za odnose s javnošću u Hrvatskom rukometnom savezu, Mamić je propustio doček reprezentacije zbog bolesti. Nije se dobro osjećao i ostao je u hotelu dok su ostali reprezentativci proslavili medalju pred punim Trgom bana Josipa Jelačića.