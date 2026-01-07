DOZNAJEMO Niko Sigur pred odlaskom u velikana s Otoka!

Niko Sigur (22), jedan od najvrednijih Hajdukovih eksponata, kojega Transfermarkt cijeni na četiri milijuna eura, mogao bi ove zime napustiti Poljud nakon četiri godine. Nakon što je interes za kanadskog Hrvata pokazao premierligaš Wolverhampton, javio se i škotski velikan Celtic, doznaju 24sata.

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Igračevi zastupnici iz agencije SA33 imaju jako dobre veze s čelnicima Celtica, s kojima su u zadnjih nekoliko godina odradili više od 50 milijuna eura vrijednosti transfera igrača poput Liela Abade, Matta O'Rileya, Calluma McGregora, no za Sigura je svakako najbolja referenca hrvatski reprezentativac Josip Juranović koji je u zeleno-bijelom dresu odigrao dvije odlične sezone. I Juranović i Sigur su desni bekovi, obojica su ponikli u Hajdukovoj akademiji, obojicu zastupa ista agencija i zbog toga je i razumljiv interes Celtica upravo za kanadskog reprezentativca, u kojem vide novog Juranovića.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako je transfer bio blizu realizacije, trenutačno je na čekanju zbog toga što su čelnici Celtica odlučili promijeniti trenera i kompletan stožer. Wilfried Nancy dobio je otkaz nakon samo mjesec dana provedenih na klupi "The Bhoysa", koji su sad u potrazi za već četvrtim trenerom ove sezone. Francuzu je presudio poraz 3-1 u "Old Firmu", kojim su ih Rangersi sustigli po broju osvojenih bodova, s tim da su i jedni i drugi na šest bodova zaostatka za vodećim Heartsom.

Kako će se dalje razvijati priča oko Sigura teško je predvidjeti, treba najprije vidjeti koga će Celticsi dovesti na klupu, potom i hoće li novi trener dati zeleno svjetlo za angažman kanadskog reprezentativca iz Hajduka, a na kraju i što to znači za Frana Karačića. Svi relevantni izvori potvrdili su nam kako je njegova posudba u Osijek bila praktično gotov posao, ali je iznenada i bez konkretnog objašnjenja zaustavljena.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Lako moguće i zbog potencijalnog Sigurova odlaska, jer bi u tom slučaju Hajduk ostao na samo jednom desnom beku - mladom reprezentativcu Luki Hodaku. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati ova jednadžba s puno nepoznanica i kako će se ona odraziti na momčad Hajduka u nastavku sezone.