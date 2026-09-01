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Doznajemo: Varaždin ostaje bez napadača, Mamut odlazi u Aziju

Piše Ivan Tomašković,
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Doznajemo: Varaždin ostaje bez napadača, Mamut odlazi u Aziju
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Šok u Varaždinu: Ivan Mamut odlazi u Persiju iz Jakarte, a klub bi mogao zaraditi oko pola milijuna eura

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Kako doznajemo, Ivan Mamut (29) napušta Varaždin. Napadač će karijeru nastaviti u Persiji iz Jakarte, a iz izvora bliskih klubu saznajemo da bi Varaždin trebao zaraditi oko pola milijuna eura, što je dobar posao za klub jer je prošle sezone stigao kao slobodan igrač. Tako se sada vraća na azijski kontinent. Prije Varaždina igrao je u Maleziji.

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Imat će Mamut i s kim se družiti u Indoneziji jer ga u svlačionici Persije čekaju Denis Kolinger i Stjepan Lončar. Mamut je za Varaždin odigrao 36 utakmica, a ukupno zabio 14 golova. Ove je sezone zabio dva u HNL-u te jedan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. 

Karijeru je započeo u Splitu, prošao školu Hajduka, a zatim se probio u Interu iz Zaprešića. Od tamo je otišao u Rumunjsku gdje je igrao za Universitateu i FCSB. Godine 2022. ostao je bez kluba, a onda je otišao u Maleziju gdje je igrao za Terengganu. Prošlo ljeto stigao je u Varaždin.

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