<p>Navijači su uvijek bili na prvoj liniji. Kada je potrebno gasiti požare, donirati krv ili pomoći nekome, oni su uvijek tu.</p><p>Ovaj put je Društvo prijatelja Hajduka iz Zagreba organiziralo humanitarnu akciju za Kuću ljubavi koja se nalazi u zagrebačkom naselju Savica-Šanci.</p><p>Tamo su smještene trudnice i nezbrinute majke s djecom, a DPH Zagreb ih je odlučio razveseliti za blagdane i organizirao je humanitarnu akciju.</p><p><strong>Priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>Približava nam se kraj ove izazovne 2020. godine, jedva čekamo da ona završi, ali njen završetak i nadolazeće božićno-novogodišnje blagdane ne mislimo čekati prekriženih ruku. Dapače, uz rad na povećanju članstva, odlučili smo i ove godine pokrenuti humanitarnu akciju za Kuću ljubavi koja se nalazi u zagrebačkom naselju Savica-Šanci.</p><p>Kuća ljubavi je kuća za smještaj trudnica i nezbrinutih majki s novorođenčadi i djecom do tri godine. Najkraće rečeno, tamo se nalaze majke i djeca koja zbog raznoraznih životnih okolnosti nemaju kamo. </p><p>Trenutno je to njihov jedini dom, a kako bismo im Božić i ovo razdoblje koje slijedi barem malo uljepšali, kontaktirali smo Kuću ljubavi i saznali čega im sve nedostaje. Toga ima puno, ali ima i nas i svih ljudi dobre volje puno pa uopće ne sumnjamo u konačni uspjeh ove akcije. </p><p>Evo i popisa njihovih potrepština:</p><p>Pelene (vel. 1, 2, 3 i 4), vlažne maramice, Bebimil 1 i 2, Nan 2, Čokolino, Keksolino, Rižolino, zob, ječam, proso, voćni čajevi, suho voće, inhalator, ovlaživač zraka, dječje noćne lampe, tanki popluni, navlake, tetra pelene, ručnici mali i veliki, digitalni toplomjer, Sudocrem, Pavlović krema, dude, staklene bočice, dječje četkice za zube, fiziološka otopina, sterimar, šprice, igle, sterilne gaze, škarice za nokte, dječje gumene čizme (vel. 23, 24, 25) i dječje kabanice (djecu između 2 i 3 godine).</p><p>Pored ovoga, iz Kuće ljubavi su nas obavijestili kako im treba i didaktičkog materijala: kolaž, škare, blokovi papira, kinetički pijesak, bojice, pištolj za ljepilo, ljepilo u tubi i traci, krep papir, izolir traka, flomasteri, pastele…</p><p>I sad ono najvažnije za sve vas koji ovo čitate: prikupljanje potrepština za Kuću ljubavi će se odvijati u Bajdinom domu kroz četiri termina. To su: srijeda, 9. prosinca, 18:00-20:00, nedjelja, 13. prosinca, 18:00-20:00, srijeda, 16. prosinca, 18:00-20:00, subota, 19. prosinca, 18:00-20:00.</p><p>Također, za sve one koji neće imati vremena nabavljati i donositi sa sobom ove potrepštine – u Bajdinom domu će biti postavljena kutija gdje možete ostaviti svoj novčani prilog. Sve što se skupi će biti iskorišteno za opskrbu Kuće ljubavi. Za sve Vas koji niste blizu Zagreba, uplatiti možete i na račun DPH Zagreba – HR6924070001100501350, OTP banka (opis plaćanja – “donacija”).<br/> </p>