Dragan Primorac izabran za člana Vijeća Europske taekwondo unije

Na prijedlog predsjednika krovne europske taekwondo organizacije, Europske taekwondo unije (European Taekwondo Union - ETU), Sakisa Pragalosa, te uz potvrdu članova Vijeća, prof. dr. sc. Dragan Primorac imenovan je članom Vijeća Europske taekwondo unije, sukladno članku 6.7.2.1. Statuta ETU-a. Europska taekwondo unija okuplja 49 nacionalnih taekwondo saveza te predstavlja najveću i najutjecajniju kontinentalnu organizaciju unutar Svjetske taekwondo federacije (World Taekwondo). ETU ima ključnu ulogu u razvoju natjecateljskog sustava, uspostavi i provedbi sportskih i etičkih standarda te strateškoj promociji taekwondoa kao olimpijskog sporta na europskoj razini.

Imenovanje prof. Primorca u Vijeće ETU-a dodatno potvrđuje njegov izniman međunarodni ugled i dugogodišnji doprinos razvoju sporta, znanosti i medicine. Odluka dolazi neposredno nakon što je 18. travnja 2026. Skupština Hrvatskog taekwondo saveza jednoglasno izabrala Dragana Primorca za predsjednika Saveza u novom četverogodišnjem mandatu, čime je jasno izraženo povjerenje hrvatske taekwondo zajednice u njegovo vodstvo, iskustvo i viziju daljnjeg razvoja sporta.

Prof. Primorac ima bogatu sportsku karijeru: juniorski je viceprvak bivše države u taekwondou, jedan od pionira razvoja WT taekwondoa u južnoj Hrvatskoj te osnivač prvog WT taekwondo kluba (Kocunar) u južnoj Hrvatskoj 1987. godine. Nositelj je počasnog 7. dana crnog pojasa (World Taekwondo Europe), a 2015. godine primljen je u Taekwondo Kuću slave (Taekwondo Hall of Fame) u Sjedinjenim Američkim Državama, u kategoriji Pioneer Taekwondo Instructor. Član je Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a u lipnju 2025. godine ponovno je izabran za člana Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora za mandatno razdoblje 2025.-2029.

Na znanstvenom planu, Sveučilište Stanford svrstava prof. Primorca među 2 % najutjecajnijih znanstvenika u svijetu prema ukupnom znanstvenom učinku tijekom karijere. Globalno je priznati autoritet na području genetike, personalizirane medicine i forenzičke genetike. Profesor je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu, Sveučilištu Penn State i Sveučilištu New Haven u Sjedinjenim Američkim Državama, profesor emeritus National Forensic Sciences University u Indiji, kao i profesor na medicinskim fakultetima sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci. Osnivač je Specijalne bolnice Sv. Katarina, europskog centra izvrsnosti, te utemeljitelj i predsjednik International Society of Applied Biological Sciences (ISABS), jedne od najuglednijih međunarodnih znanstvenih organizacija u području personalizirane medicine, kliničke i sudske genetike, u čijem je radu do danas sudjelovalo deset dobitnika Nobelove nagrade.

Imenovanjem u Vijeće Europske taekwondo unije, prof. dr. sc. Dragan Primorac dodatno učvršćuje međunarodnu poziciju hrvatskog sporta te potvrđuje da hrvatski taekwondo ima snažan, vjerodostojan i prepoznatljiv glas u samom vrhu europskog i svjetskog sporta.