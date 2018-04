Drama! Promašili dva penala u nadoknadi, sukobili se treneri...

Malo koja liga, čak i među onih pet najboljih, donosi toliko uzbuđenja kao engleski Championship. Stadioni su uvijek puni, utakmice uzbudljive, treneri nabrijani do krajnjih granica i što je najbolje svatko može svakoga pobijediti. Najbolji primjer koliko je drugi razred engleskog nogometa doista uzbudljiv vidjeli smo u jučerašnjem derbiju.

Drugoplasirani Cardiff City ugostio je vodeću momčad lige Wolverhampton koji je prije derbija na vrhu imao šest bodova prednosti i utakmicu više. U sjajnoj utakmici punoj dobrih prilika pobijedili su Wolvesi 1-0 i tako vjerojatno već stavili jednu ruku na pehar pet kola prije kraja. Prednost je sada devet bodova, istina, uz utakmicu više, no Cardiff čekaju još gostovanja kod Aston Ville i Derby Countyja, četvrte i pete momčadi lige.

Vratimo se mi derbiju u Leckwith Roadu. Cardiff je u prvom poluvremenu bio bolja momčad, napadao, imao nekoliko solidnih prilika, no nikako to nisu uspijevali pretvoriti u gol. U drugo poluvrijeme bolje ulazi Wolverhampton, njihov Brazilac iz vrha napada Leo Bonatini u 50. čak pogađa i stativu. I pritisak se isplatio. Najprije su Wolvesi u 63. minuti na dvadesetak metara iskosa dobili slobodnjak, izbodi ga Portugalac Ruben Neves i lopta odlazi visoko preko gola. Četiri minute kasnije gotovo na istom mjestu novi slobodan udarac. Ponovno ga izvodi Neves, no ovoga puta pogađa savršeno, rašlje Cardiffova golmana i Wolvesi imaju 1-0 i otvoren put ka naslovu.

No, ne bi to bio pravi Championship da nije uslijedila drama. U 94. minuti Cardif ima penal, puca ga igrač s klupe, napadač Gary Madine, no John Rudy ga čita i fantastično brani. I kad se mislilo da je sve gotovo - evo novog penala. Warnock u 96. minuti mijenja izvođača, priliku daje Kanađaninu Hoilettu, ovaj puca snažno, Rudy se baca na jednu stranu, lopta odlazi na drugu i pogađa - prečku. Drama do samog kraja. I malo poslije toga.

Nuno Espirito Santo, trener Wolvesa, umjesto da se prvo rukuje s domaćim trenerom, iskusnim Neilom Warnockom, i prihvati čestitku kolege, otišao je odmah slaviti sa svojim igračima. A Warnock mu je to jako zamjerio i kad se Portugalac kasnije poželio rukovati s Englezom ovaj mu je okrenuo leđa i odmahujući rukom vikao: 'Odje*i, odje*i!'.

Nije se Warnock smirio ni pred kamerama, dapače poručio je da ga ne želi vidjeti više.

- Ispričao se? Nije me briga što sada kaže. Utakmica je bila sjajna, zaslužili su pobjedu, no on nije pokazao poštovanje. Nije se ponio kao gospodin. Došao sam mu čestitati nakon utakmice, a on je pobjegao. Ako su ga tako učili da se treba ponašati u Portugalu, sve u redu. No tako se ne ponaša ovdje. Jednostavno ne želim pričati s njim, može on sada pričati što god želi, no trebao je pokazati da ima manire, bonton, poštovanje... Pobijedili su, a on je trebao pružiti ruku, ne pobjeći tako. Sramota - rekao je Warnock.

- Ma nema to veze s mojim manirama. Pričao sam s jednim od njegovih pomoćnika i rekao mi je da je ovdje običaj pružiti ruku nakon utakmice. Razumijem to, ispričavam se, rekao bih mu to i u četiri oka. Došao sam raditi u ovu zemlju i moram se prilagoditi, jasno mi je to. No nitko ne može reći da nemam poštovanja - zaključio je vatreni derbi Nuno Espirito Santo.