Drama i kad zabija Krama: Dao tri gola, a prošli tek na penale

Kramarić je zabio tri gola ukupno, a Hoffenheim je četvrtoligaša pobijedio te nakon penala. Po jedan je dao u regularnom dijelu, produžecima i kao prvi izvođač penala. Krama je bio junak dana

<p><strong>Hoffenheim Andreja Kramarića </strong>plasirao se u 1/16 finala njemačkog kupa nakon drame penala!</p><p>Hrvatski reprezentativni napadač zabio je dva gola u susretu s četvrtoligašem <strong>Chemnitzerom</strong>, no to je bilo dovoljno tek za penale. Utakmica je otišla u raspucavanje gdje je Kramarić postigao i treći gol na te bio junak dana u ukupnoj pobjedi 3-2 (2-2 nakon produžetaka).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Krama je doveo Hoffenheim u vodstvo u 48. minuti, no prednost nije dugo trajala. <strong>Freiberger </strong>je poravnao rezultat u 59. i s 1-1 se otišlo u produžetke. Malo prije kraja prvog produžetka <strong>Bickel </strong>je šokirao Hoffenheim i zabio u 100. minuti za preokret.</p><p>No, Kramarić je junački preuzeo odgovornost u 111. minuti, realizirao penal te spasio svoju momčad od ranog i šokantnog ispadanja od četvrtoligaša. Pobjednika su odlučili penali u kojima su igrači Hoffenheima bili koncentriraniji.</p><p>Hrvatski napadač pucao je prvi i sigurno pogodio nakon čega je <strong>Grym </strong>promašio za Chemnitzer. Siguran je zatim bio i <strong>Belfodil</strong>, a Muller je propustio šansu vratiti Chemnitzer u igru.</p><p>Prava drama počela se odvijati nakon što je Hoffenheim promašio dva penala zaredom (<strong>Gaćinović</strong>, <strong>Bičakčić</strong>), a domaćin je oba realizirao (<strong>Freiberger</strong>, <strong>Campulka</strong>).</p><p>Presudila je posljednja serija u kojoj je tragičar postao donedavni junak <strong>Bickel </strong>nakon što je promašio cijeli gol, a svoj postigao <strong>Baumgartner</strong>.</p>