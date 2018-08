Drama i slike za povijest: Ubod ose, temperatura, svega je bilo

Nitko nikad nije napravio to što je Sandra Perković uspjela jučerašnjom pobjedom u Berlinu. Peto zlato za redom, nešto što će jako teško bilo tko ponoviti, a Sandri je tek 28 godina i diskom može vladati još dugo. No, kako ona to sama kaže, 'nije moglo bez drame'. Nešto na što su nas naučili rukometaši, ponovili nogometaši ovog ljeta, a sada samo nastavila najbolja hrvatska sportašica.

- Bilo je stresno. Sjetila sam se i Pekinga, i Rija, i nekih drugih natjecanja na kojima sam se mučila za medalju. Sjetila sam se i mame koja se uvijek živcira ispred televizora. A onda, nakon što sam osvojila zlato, pogledam na tribinu i vidim mamu gore. Svi oko mene su znali da je došla, osim mene. Baš me iznenadila - prepričava Sandra svoju povijesnu večer.

Mama, njena najveća podrška, trener i navijači zbog kojih je toliko puta pustila suzu. Nije sinoć krenulo kako je planirala, no ono što je puno važnije, završilo je baš onako kako i treba. Iako je u danima prije finala imala jako puno problema.

- Puno toga mi se izdešavalo ovih dana. Od sitne ozljede, bolova u stražnjoj loži, preko uboda ose, pa sve do povišene temperature. Imala sam i pritisak te povijesne zlatne medalje. No stalno sam mislila da će sve proći bez problema. A kad je tako, obično se dogodi suprotno. Nisam mogla vjerovati kad sam pogledala semafor poslije četvrte serije. Pa ja sam to bacala prije osam godina. A onda je trener Edis vidio da se polako gubim i rekao mi da više nemam što razmišljati, da samo 'roknem'.

I 'roknula' je. Novo zlato. Peto za redom. Čudesno, savršeno, no ništa neočekivano. Ipak je to naša Sandra, najbolja hrvatska sportašica i jedna od najboljih naših u povijesti. I pitanje je gdje joj je kraj...

- Osvojila sam svoje peto europsko zlato za redom. Nikad mi ništa nije došlo jednostavno, a iznimka nije ni ovo, no uspjela sam namjestiti svoju krunu i ostala usredotočena. Ne mogu riječima opisati zadovoljstvo i ponos. Još jednom omotala sam se hrvatskom zastavom i trčala pobjednički krug, još jednom slušat ću hrvatsku himnu i još jednom penjat ću se na najvišu stepenicu i oko vrata staviti zlatnu medalju - napisala je Sandra na svom Instagram profilu.