Legenda Rangersa umire: Kako da kćeri kažem da tata odlazi?

Gospodine, žao mi je, ali imate još 18 mjeseci života.

To su liječnici rekli bivšem nogometašu Fernandu Ricksenu (42) još prije šest godina.

Bivšoj legendi Glasgow Rangersa 2013. dijagnosticirali su amiotrofičnu lateralna sklerozu, bolest od kojeg je umro Stephen Hawking.

- Ne smijem kćeri ispričati što se događa jer ne znam kako bi to prihvatila. Ona razumije da tata ne može govoriti ni hodati, ali mislim da ne shvaća da umire - rekla je Ricksenova supruga Veronika koja mu pomaže u ovoj velikoj životnoj borbi.

Fernando, koji danas ima 42 godine, pokušava živjeti normalno koliko je to moguće. Neko je vrijeme bio kod kuće te ga je njegovala supruga Veronika uz pomoć medicinske službe, a danas se nalazi u škotskoj bolnici St. Andrew.

Tamo će vjerojatno ostati do kraja života.

- Liječnici su mi prije mjesec dana savjetovali da počnem koristiti masku. U posljednje vrijeme osjećam se umorno, čak i nakon sna. Kada se probudim, imam vrlo živopisne snove i glavobolju. Ljudi koji se brinu o meni dobro obavljaju svoj posao. Ja sjedim i kažem im što da rade - rekao je Ricksen.

Foto: Lynne Cameron/Press Association/PIXSELL

Ima 40 kilograma

Od čovjeka koji je trenirao dva i više puta na dan te bio u naponu snage došao je do stanja u kojem ima samo 40 kilograma.

Ne želi da ga ljudi sažalijevaju.

- Ljutit sam zbog bolesti, što ovisim o drugim ljudima i ne mogu ništa sam. teško je reći. Ne bojim se umiranja. Ali osjećam se uplašeno kad ne mogu disati zbog bolesti. Bojim se kad se gušim - rekao je.

Suprugu Veroniku upoznao je za vrijeme igranja u Zenitu, a s njom ima i kćer Isabellu (5) koja još ne može shvatiti kako se njezin tata neće vratiti kući. Iako su doktori predvidjeli da će Ricksen umrijeti 2015., ali on živi još i danas.

- Kažu da to nije realno, ali zašto ne bi bilo? Pa Stephen Hawking s tom je bolešću živio 50 godina. To je blizu ozdravljenja. Borit ću se do kraja jer si izgubio kad se prestaneš nadati - poručio je bivši nogometaš.

Fernando Ricksen (42) je bivši nizozemski nogometaš koji je igrao na poziciji desnog beka ili desnog veznog. U karijeri je nastupao za Fortunu Sittard, AZ, Glasgow Rangerse te ruski Zenit.

Karijeru je završio u klubu u kojem je i počeo profesionalnu karijeru - Fortuni. Za Nizozemsku reprezentaciju ima 12 nastupa, a imao bi ih i više da se 2003. godine nakon pobjede protiv Bjelorusije nije žestoko napio u jednom striptiz klubu.

Foto: Lynne Cameron/Press Association/PIXSELL

ALS (amiotrofična lateralna skleroza) je bolest centralnog živčanog sustava te je jedna od najučestalijih bolesti motornog neurona. Početni simptomi su uglavnom neprimjetni pa se često zanemaruju.

Okarakterizirana je slabošću u rukama, nogama i mišićima za disanje, govor i gutanje.

