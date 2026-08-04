Bivši igrač Varaždina 'utekao' iz Željezničara. Klub ga sad tuži!

Željezničar je pokrenuo disciplinski postupak protiv svog ponajboljeg igrača iz prošle sezone Enesa Alića. Sarajevski klub je priopćenjem informirao članove kluba i javnost o statusu Enesa Alića. Iz FK Željezničar istaknuli su da se igrač odazvao na prozivku te je trenirao do 15. srpnja, no tri dana kasnije nije se pojavio na okupljanju ekipe pred odlazak na pripreme u Hrvatsku.

- Klub je kontaktirao igrača, koji je kratko i izričito kazao da želi raskinuti ugovor i besplatno napustiti klub. Tri dana poslije, 18. srpnja igrač je dostavio dopis klubu u kojem je tražio raskid ugovora zbog neispunjavanja obaveza od strane kluba - ističu iz FK Željezničar.

Mostar: Susret Zrinjskog i Željezničara u 14. kolu WWIN Lige BiH | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Klub je potom ispunio ugovorne obaveze i obavijestio Alića uz zahtjev da se pojavi na pripremama kluba u Hrvatskoj do 21. srpnja do 16:00. No, Alić to nije ispunio. FK Željezničar je potom 30. srpnja poslao dopis koji sadrži posljednji poziv na izvršavanje ugovornih obaveza, poziv da se igrač pojavi na treningu te obavijest da klub ima pravo na jednostrani raskid ugovora uz ostvarivanje naknade za štetu uzrokovanu neispunjavanjem obaveza.

U cijelom tom periodu Alić nije dolazio na treninge niti na druge radne obaveze. On se na kraju pojavio na treningu 31. srpnja i trenirao je odvojeno od ekipe, a nakon treninga odbio se fotografirati.

Potom je Alić bio na štihu. On je 3. kolovoza obavijestio klub o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obaveza od strane kluba. Klub je njegovim odvjetnicima odmah odgovorio dokazima da su sve ugovorne obaveze ispunjene s današnjim danom.

Varaždin i Šibenik sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- FK Željezničar je pokrenuo disciplinski postupak protiv igrača i učinit će sve da zaštiti interese kluba. Smatramo da je igrač pokazao ogromno nepoštovanje prema Klubu, navijačima i svojim suigračima, kojima se Klub ovom prilikom zahvaljuje na razumijevanju u proteklom periodu - zaključuju u priopćenju.

Dodajmo da je Alić u dresu Željezničara skupio 33 nastupa i zabio dva gola, a osim za Varaždin nastupao je za slovenske Domžale, Mladost Doboj Kakanj i mađarsku Kisvardu.