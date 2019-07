Drama na Ibizi! Napao je Lea Messija, spasili ga zaštitari...

Argentinski velemajstor Leo Messi uživa sa svojom obitelji i prijateljima na odmoru na Ibizi, no barem je uživao do jednog incidenta. Leo je sa ženom i prijateljima partijao u noćnom klubu, a onda mu je prišao nepoznati napadač koji ga je prvo verbalno vrijeđao i pokušao ga isprovocirati pa onda i zamalo fizički napao. No u tome trenutku su stigli zaštitari koji su spasili nogometaša i odveli ga na sigurno.

Leo na Ibizi uživa u posljednjim zrakama sunca prije povratka nogometnim dužnostima, a na Camp Nou se mora pojaviti 30. srpnja. Omaleni Argentinac je sa svojom obitelji ljetovao na Karibima, kratko u Barceloni, a na kraju na Ibizi gdje se družio sa Cescom Fabregasom, Jordijem Albom i Luisom Suarezom.

Dok se odmara, Messi je saznao i za kaznu koju mora platiti zbog komentara na suce na Copa Americi. Pričalo se kako bi mogao dobiti kaznu id od 10 utakmica neigranja, ali su se u CONMEBOL-u ipak predomislili. Leo je za svoje komentare o korupciji i sucima dobio 'drakonsku' kaznu od 1500 dolara. Kako će samo on to platiti, pitamo se.

- Nema sumnje da se sve namješta za Brazil. Nadam se da VAR i suci neće utjecati na finale Copa Americe i da će Peru imati jednake šanse pobijediti. Ali teško... Nisam htio biti dio ove korupcije, nismo trebali sudjelovati u ovom nepoštovanju koje smo trpjeli tijekom Cope. Nisu nam dopustili da uđemo u finale. Korupcija, suci i ostalo spriječili su ljude da uživaju u nogometu! - udario je Leo Messi nakon poraza od Brazila u polufinalu i pobjede ali i crvenog kartona u meču za treće mjesto na Copi protiv Čilea.

Na kraju se mora suočiti s teškom kaznom, a za to je saznao tijekom odmora.

A koliko je Messija kazna uzdrmala pokazao je na društvenim mrežama. Čim je objavljena odluka, on je objavio - fotografije kako s obitelji uživa u odmoru.

Drugim riječima: Boli me za vas...