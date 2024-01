Drama na Maksimiru: Jakirović vodio trening, a dok mnogi žele njegov odlazak, on ima zaštitu

Nakon blamaže i poraza protiv Lokomotive (3-0), Dinamo je odradio jutarnji trening. Vodio ga je Sergej Jakirović čiji su odlazak zazivali navijači na tribinama Maksimira, a izgledalo je kao da će se on dogoditi jer se u upravi pojavilo dosta onih koji su to željeli.

No, to se nije dogodilo jer postoji i netko tko Jakirovića štiti. Riječ je o predsjednici Uprave Vlatki Peras koja je stala iza trenera, a to je napravila i svlačionica koja nije imala objašnjenja za lošu igru, ali sigurno nije bila riječ o tome da se 'buši trener'. Bilo kako bilo, 'profa Jakir' mora odraditi još i suočavanje s Upravom.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcija tribina nakon poraza Dinama od Lokomotive (0-3)

Trenutačna situacija bliža je onoj da će i dalje ostati na klupi Dinama, ali pitanje je što će se dogoditi na spomenutom sastanku. 'Modre' već u subotu očekuju gostovanje u Puli kod Istre 1961, a vidjet ćemo tko će tada biti na klupi. Naravno, tu u pitanje dolaze i financije, jer koliko znamo, Jakirović bi u slučaju otkaza trebao dobiti šest mjesečnih plaća, odnosno oko pola milijuna eura. A s obzirom na još dva prijevremena raskida ove sezone, moglo bi se 'nakupiti previše'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakirovićeva sudbina bit će poznata tijekom dana...