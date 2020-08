Drama na Rujevici: Šibenčani vodili gotovo cijelu utakmicu, Murić i Yateke su preokrenuli!

Mladi Marko Bulat Šibenik je doveo u vodstvo već u devetoj minuti, a sve je bilo dobro do same završnice. Prvo je zabio Yateke, a u 90. minuti iz slobodnjaka preokret je dovršio Murić

<p>U prvom kolu ovogodišnjeg izdanja HT Prve lige Rijeka je nevjerojatnim preokretom u završnici svladala Šibenik 2-1!</p><p>Rijeka je u susret ušla prilično mlako, a to je momčad Simona Rožmana koštalo već u devetoj minuti kada je 18-godišnji šibenski talent <strong>Marko Bulat </strong>zapucao s nekih 18-19 metara od gola. To je bio jedan jako lijep udarac, no stvari su za<strong> Ivora Pandura</strong> postale tim gore jer je na putu prema golu pogodio i riječkog braniča koji je skrenuo loptu i prevario vlastitog golmana. Lopta je završila u golu, a Bulat je postao prvi strijelac Šibenika od povratka u 1. HNL nakon dugih osam godina...</p><p>Do kraja prvog poluvremena nije bilo puno prilika, Rijeka nije imala niti udarac u okvir, a u nastavku Šibenik je vrlo lako mogao doći do povećanja vodstva u 55. minuti.<strong> Luka Celić</strong> tada je dobio izvrsnu loptu na nekih devet metara od gola, bio je sam kao duh, no prebacio je cijeli gol...</p><p>Smiren i siguran na golu cijelo to vrijeme bio je mladi talentirani golman 'narančastih' <strong>Nediljko Labrović</strong> koji je s lakoćom svladao i udarac glavom <strong>Čolaka</strong> u 59. minuti koji je vrlo lako mogao biti opasan. Par minuta kasnije ponovno je bilo opsadno stanje pred golom, a u tim minutama Rijeka je imala nekoliko prilika, no nije uspjela iskoristiti nijednu. </p><p>Rijeka je igrala sve bolje i bolje, a u 66. minuti ponovno je zaprijetio Čolak nakon ubačaja, no Labrović je opet bio spreman.</p><p>U 80. minuti <strong>Sterling Yateke</strong> bio je najviši na skoku i imao je pravu priliku, no njegov udarac glavom otišao je nekoliko centimetara pokraj gola... Tek par minuta kasnije fantastičnu su priliku imali Riječani, a lopta je na nekoliko metara od gola prošla do Čolaka koji ju nije stigao zahvatiti. U 83. minuti Yateke je izveo 'škarice', no nije ih izveo briljantno, ali zato je uspio pogoditi <strong>Borisa Pandžu </strong>nogom u glavu pri toj izvedbi.</p><p>Ipak,<strong> Yateke </strong>se brzo iskupio! U 85. minuti opet se najbolje snašao na ubačaju i matirao Labrovića za izjednačenje 1-1!</p><p>U 86. minuti Murić je s nekih 17 metara opalio po golu, a malo je falilo za novi gol! Tek su centimetri odvajali loptu od okvira, otišla je preko...</p><p>I onda potpuni preokret u 90. minuti! Mršulja je skrivio slobodnjak na nezgodnom mjestu, a Murić je nevjerojatno precizno pogodio u lijevi donji kut gola za 2-1 Riječana! Taj rezultat ostao je do kraja susreta...</p><p> </p><p> </p><p> </p>