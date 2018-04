Drama na treningu: Đerek pala na glavu i izgubila pamćenje...

Naša najbolja gimnastičarka Ana Đerek (19) u ponedjeljak je navečer u gimnastičkoj dvorani na Poljudu u pokušaju preskoka pala na glavu i doživjela potres mozga. Mlada je gimnastičarka hitno prevezena u splitsku bolnicu gdje joj je pružena pomoć, a danas su pretrage nastavljene.

- Bio je to jedan bezazlen skok na treningu koji nije trebao uopće tako završiti. Ana se zagrijavala s trenerom, radili su premet i u jednom trenutku je izgledalo kao da je odustala na pola skoka i pala ravno na glavu - ispričao nam je Ivo Borozan, jedan od trenera iz Aninog kluba koji je bio u dvorani.

Foto: DAMIR SAGOLJ

- Svi smo se odmah ustrčali oko nje, bila je ošamućena, no nije slutila da se događa bilo što ozbiljno jer je hodajućči otišla do svlačionice. Upravo zbog ovakvih slučajeva u dvorani imamo Shanzov ovratnik koji smo joj odmah stavili i pozvali hitnu pomoć. Osim pregrižene usnice i potresa mozga vjerovali smo da neće biti težih posljedica. No po dolasku u bolnicu Ana se nije mogla sjetiti ni koji je dan, ni da je bila na Igrama, dijelovi memorije su joj se potpuno izbrisali...

Ana je prenoćila u bolnici, danas je na dodatnim pretragama, CT je pokazao kako nema oštećenja kralježnice te su prognoze dobre.

- Upravo sam kod Ane u bolnici, bit će obavljen još jedan CT pregled da se otklone sve dodatne komplikacije. Vjerujem da će uz poštedu i odmor sve biti dobro, ali se po tko zna koji put pitam dokle će naši sportaši riskirati svoje živote u lošim uvjetima u kojima su prisiljeni trenirati - rekla je jedna od Aninih trenerica Deni Borozan.

Ana je najbolja hrvatska gimnastičarka, sudionica OI u Rio de Janeiru, a prije mjesec dana osvojila je zlato na Svjetskom kupu u Bakuu vježbom u parteru.