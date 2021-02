Kakva drama, kakav triler u Rotterdamu protiv Rusije.

Prve tri četvrtine Hrvatska je djelovala sigurno, kao da pobjeda ne dolazi u pitanje. A onda u posljednjoj četvrtini kaos! Potpuni kaos. Hrvatska je vodila 13-11, a onda rade previše isključenja i Rusi dolaze na 14-13. Hrvatska cijelu četvrtu četvrtinu nije zabila gol, napad je bio katastrofalan, a onda smo, unatoč svemu, imali posljednji napad za izjednačenje.

Andro Bušlje zabio je gol, no suci su ga poništili.

- Hej, što vam je - vikao je Bušlje, koji je bio izvan sebe. Mahao je rukama, vikao na suce, nije mu bilo jasno zašto je poništen gol.

Skočila je cijela naša klupa, vikao je i izbornik Tucak, za glavu se držao i Sandro Sukno, no rezultat je ostao nepromijenjen. Kako se čini suci su Vrliću svirali da je bio na dva metra.

I umjesto sigurno pobjede, Hrvatska je izgubila utakmicu i prvo mjesto u skupini. U redu, nije drama, gotovo je ista stvar hoćemo li u četvrtfinalu igrati protiv Gruzije ili Kanade, no zabrinjava način na koji je Hrvatska odigrala posljednju četvrtinu. Ne želimo ni pomisliti što bi se dogodilo da se tako nešto ponovi u polufinalu i da ostanemo bez Olimpijskih igara u našem najtrofejnijem sportu od kojeg se i u Tokiju očekuju velike stvari.

- Ritam je ubitačan, svaki dan je utakmica, a svaka je važna - rekao je dopredsjednik saveza Perica Bukić.

Točno, ritam je ubitačan, iHrvatska je u 16 sati igrala dvije utakmice, no u pitanju su Olimpijske igre, a tu nema opuštanja. Hrvatska nikad, otkad je samostalna, nije propustila Olimpijske igre i ne odlazak u Tokio bila bi tragedija. Doduše, nismo bili u Barceloni 1992., no razlog je indolentost i nezainteresiranost Međunarodnog olimpijskog odbora da dovede Hrvatsku, čiji su klubovi u to vrijeme vladali Europom. No, vratimo se kvalifikacijama.

Nakon prve tri utakmice činilo se da vaterpolo savez već sutra može rezervirati avionske karte i smještaj u glavnom japanskom gradu. Tri utakmice, tri lagane pobjede. Mirnoća i koncentracija koju su pokazivali naši vaterpolisti doista je imponirala i činilo se da se samo korona može ispriječiti na putu do Tokija. Turska je već izbačena, a pravila su da svaka reprezentacija koja ima tri zaražena igrača mora odmah napustiti turnir i oprostiti se od Olimpijskih igara. No o tome ne želimo ni razmišljati. Uostalom, naša reprezentacija testirala se u utorak i svi nalazi bili su negativni.

- Mjere su rigorozne, cijelo vrijeme koristimo i FFP2 maske koje pružaju najveću moguću zaštitu te vrste. S naše smo strane napravili sve, a sad, može li se na bazenu negdje proširiti... - kaže Bukić.

Inače, dodatne kvalifikacije u Rotterdam tek su druge u povijesti na kojima Hrvatska traži put na OI. Prvi put igrali smo ih uoči OI-ja 2004., a igralo se u Rio de Janeiru. Hrvatska je dominirala i osvojili smo turnir. U polufinalu smo, tek da znate, pobijedili Rumunje 12-0, a u finalu slavili protiv Njemačke 6-1. Igor Hinić tada je bio proglašen za najboljeg igrača. Na ovom turniru, nastavi li ovako, najbolji igrač mogao bi biti Luka Bukić.

Hrvatska sutra u 20.30 igra posljednju utakmicu u skupini protiv Njemačke, a onda kreće četvrtfinale. Od Hrvatske se u Tokiju očekuju velike stvari, Barakude su naši kandidati za medalju. Stoga, dečki, pamet u glavu. Ako ste već morali pogriješiti i upasti u crnu rupu, bolje da je to bilo protiv Rusije nego u četvrtfinalu. Jer tamo više nama popravka...