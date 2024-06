Drama u avionu na putu naših košarkaša u Atenu! Pilot kočio u zadnji tren, otkriven je kvar...

Hrvatska košarkaška reprezentacija otišla je u Grčku na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Parizu, ali na početku putovanja proživjela je pravu dramu na letu za Atenu. Izbornik Josip Sesar može biti zadovoljan s igrom i rezultatima naše reprezentacije u pripremnim utakmicama, jer je Hrvatska pobijedila Poljsku i Brazil.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:29 Trening košarkaške reprezentacije | Video: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Prijateljske utakmice odigrane su u Opatiji, a danas je naša reprezentacija iz Zagreba poletjela za Atenu. Međutim, to nije bilo nimalo ugodno i mirno iskustvo, već upravo suprotno.

Kad su naši košarkaši stigli do zračne luke, dočekala ih je obavijest da let za Atenu kasni. Kasnio je sat, dva, skoro tri, već je bila gluha noć kad je napokon sve bilo spremno za polazak. Zrakoplov Croatia Airlinesa uhvatio je zamah, svi su se zalijepili za sjedala i kad je trebao uzletjeti, tik do samog uspinjanja, pri najvećoj mogućoj brzini na tlu, pilot je počeo kočiti iz sve snage! Da bi čim je zrakoplov stao, usred piste i usred noći, izvijestio da dalje neće ići zbog kvara, prenose Sportske novosti, a sve se to dogodilo u zagrebačkoj zračnoj luci.

To je bio prvi pokušaj. Drugi je bio nešto kasnije kada je naša reprezentacija konačno uhvatila novi let pa sigurno sletjela u Atenu gdje ju čeka kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Prvu utakmicu naši košarkaši igraju protiv Slovenije u utorak, a dan kasnije igraju protiv Novog Zelanda. Prve dvije momčadi u skupini proći će u polufinale, a samo pobjednik cijelog turnira ide na Olimpijske igre.

Slovenski izbornik Aleksandar Sekulić predao je popis igrača za kvalifikacije i na njemu je Luka Dončić, što će našim košarkašima svakako otežati posao. Samo pobjednik turnira ide na Olimpijske igre, a Hrvatska je tek deveti favorit kvalifikacija.

Popis izbornika Sesara za kvalifikacijski turnir

Goran Filipović

Borna Kapusta

Jaleen Smith

Filip Krušlin

Mario Hezonja

Mateo Drežnjak

Toni Nakić

Dario Šarić

Dario Drežnjak

Ivica Zubac

Danko Branković

Ivan Vraneš