Kvalifikacije za Olimpijske igre: Kad i gdje igra Hrvatska, gdje je prijenos? Košarkaši love Pariz

Nekoliko je tjedana ostalo do početka Olimpijskih igara, a od 2. do 7. srpnja na kvalifikacijskom turniru u Pireju za mjesto u Parizu borit će se hrvatska košarkaška reprezentacija. Izbornik Josip Sesar prethodnih je tjedana uigravao momčad za kvalifikacijski turnir u Pireju, a na početku priprema susreo se s brojnim izostancima. Nema Luke Šamanića, Karla Matkovića, Ante Žižića, Luke Božića, kao ni Bojana Bogdanovića koji se ozlijedio. No najbitnije je kako su na raspolaganju nositelji koji su i osvojili pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu.

Pokretanje videa... 01:29 Trening košarkaške reprezentacije | Video: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Dario Šarić, Mario Hezonja, Ivica Zubac i Jaalen Smith pokušat će odvesti Hrvatsku na pete Olimpijske igre. Najveći uspjeh nam je drugo mjesto iz Barcelone 1992. godine, dok smo posljednji put nastupili prije osam godina u Rio de Janeiru gdje smo bili peti nakon što smo tijesno izgubili od Srbije u četvrtfinalu.

Kada i gdje se igraju kvalifikacije za Olimpijske igre?

Olimpijski kvalifikacijski turniri igrat će se od 2. do 7. srpnja 2024. u Grčkoj, Latviji, Španjolskoj i Portoriku, a samo će pobjednici svakog turnira izboriti mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu.

Protiv koga Hrvatska igra?

Hrvatska nastupa na turniru u Grčkoj u skupini A sa Slovenijom i Novim Zelandom, a križat će se sa skupinom B u kojoj su Egipat, Grčka, Dominikanska Republika. Obje skupine igrat će se u grčkom gradu Pireju. Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirat će se u polufinale, a samo pobjednik turnira izborit će Olimpijske igre.

2. srpnja u 20 sati: Slovenija - Hrvatska

3. srpnja u 16:30: Hrvatska - Novi Zeland

- Novi Zeland 6. srpnja: polufinalne utakmice

7. srpnja: finale

Tko je na popisu Hrvatske?

U širem kadru od 17 igrača su Goran Filipović, Borna Kapusta, Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Filip Krušlin, Toni Perković, Mario Hezonja, Mateo Drežnjak, Toni Nakić, Dario Šarić, Dario Drežnjak, Boris Tišma, Tomislav Buljan, Ivica Zubac, Danko Branković, Ivan Vraneš, Krešimir Ljubičić. Izbornik Sesar će uoči turnira odlučiti kojih 12 igrača će predstavljati Hrvatsku.

Tko se sve bori za Olimpijske igre?

Osim turnira u Grčkoj, još tri grada bit će domaćini kvalifikacijskog turnira. Španjolska je domaćin turnira u Valenciji, a nastupit će Libanon, Angola, Finska, Poljska i Bahami. U Rigi će se za Olimpijske igre boriti Latvija, Filipini, Grizija, Brazil, Kamerun i Crna Gora, a u San Juanu domaćin Portoriko, Italija, Bahrein, Meksiko, Obala Bjelokosti i Litva.

Tko se zasad plasirao na Olimpijske igre?

Na Olimpijske igre 2024. u Parizu već se direktno kvalificirala Francuska kao domaćin, a kao najbolji predstavnici svojih kontinenata sa Svjetskog prvenstva kvalificirali su se: Australija, Japan, Južni Sudan, Kanada, Njemačka, Sjedinjene Američke Države i Srbija.

Tko je s kim u skupini na Olimpijskim igrama?

Još u ožujku izvučene su skupine za Olimpijske igre. U skupini A igrat će Australija, pobjednik turnira u Grčkoj, Kanada i pobjednik turnira u Španjolskoj. U skupini B igrat će Francuska, Njemačka, Japan i pobjednik turnira u Latviji. U skupini C nastupit će Srbija, Južni Sudan, pobjednik turnira u Portoriku i SAD. U četvrfinale će se plasirati dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine i dvije najbolje trećeplasirane momčadi.

Gdje je prijenos utakmica?

Nastupe hrvatskih košarkaša na turniru u Pireju možete gledati uživo u prijenosima na kanalu RTL 2. Prijenose svih utakmica sa sva četiri turnira možete pratiti na kanalima Sportkluba.

Kad se igra košarkaški turnir?

Košarkaški turnir Olimpijskih igara na rasporedu je od 27. srpnja do 11. kolovoza, s time da se uvodni dio igra na stadionu Pierre Mauroy u Lilleu gdje je Hrvatska ispala u osmini finala Eurobasketa 2015. od Češke, a tenisači 2018. osvojili Davis Cup svladavši Francusku. Završnica olimpijskog košarkaškog turnira bit će u Bercy Areni u Parizu.