Drama u Draženovom domu: Cedevita je srušila Budućnost!

Cedevita krš i lom, pogledajte semafooooor, orilo se Draženovim domom nakon sjajne utakmice Cedevite i Budućnosti. I da, navijači su s velikom radošću pogledali semafor jer je Cedevita rušila moćnu Budućnost, aktualnog prvaka ABA lige i Euroligaša sa 90-83 u prvoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Cedevita je angažiranije i puno bolje ušla u utakmicu, borili su se do zadnje kapi znoja, a to se naravno uvijek isplati. Fantastična utakmicu su odradili, Slaven Rimac, ali i 3 tisuće gledatelja koji su gledali utakmicu u Draženovom domu mogu biti prezadovoljni viđenim.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Očigledno nabrijani James Bell krenuo je u prvoj četvrtini žestoko na bivše suigrače. Rešetao je nemilo Amerikanac i bez milosti utrpao je tri trice bivšoj momčadi i odveo aktualne prvake na plus šest na samom početku utakmice. Gosti su izgledali puno nabrijaniji i fizički dominantniji, što se vidjelo i na skokovima. No, ulaskom Ramljaka Cedevita je dobila na agresivnosti. Napokon se upalio i Pullen koji je svojim koševima i osigurao Vitaminima prednost od 21-18 na kraju prve četvrtine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S velikom borbenošću ušlo se i u drugu četvrtinu, a prednjačili su Stipanović i MVP lige Bitadze. Frcale su iskre n sve strane, a sve je kulminiralo kada je Bitadze žestoko zakucao na način 'in your face', i krenuo prema centru Cedevite agresivno. Suci su ga spriječili i nagradili ga s osobnom. Možete misliti je li bio sretan. Po ugledu na njih zakačili su se i Barović i Žganec, a Rimac ga je smirio izvadivši ga iz igre. Previše nervoze je bilo na obje strane, a klupa domaćina je dobila čak tri tehničke zbog prosvjeda koje su suci osudili neukusnim.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Previše je soliranja bilo, Cobbs s jedne, a Cole s druge strane. Dojma smo da je Cedevita puno teže dolazila do koševa, morali su se pošteno namučiti za svaki poen, u odnosu na Budućnost koja je, da budemo iskreni, kvalitetnija od Cedevite na svim pozicijama. Naravno, razlog leži u fantastičnoj obrani gostiju na čelu s kondicijskim čudom Clarkeom koji može čuvati igrača na bilo kojoj poziciji. Igralo se koš za koš sve do kraja četvrtine, uz puno prekršaja i slobodnih bacanja, koja su bila jedini način za zabiti koš. Na kraju su igrači Jasmina Repeše otišli na predah s prednošću od 38-37.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nijedna momčad se nije predavala, i dalje se igralo na nož i na rubu prekršaja. Doslovno koš za koš, razlika bi uvijek bila oko 2, 3 poena. E onda je došla šesta minuta u trećoj četvrtini i Rimac je uveo raspoloženog Pullena. Bio je to šou bivšeg igrača Philadelphije, sipao je dvice jednu za drugom, asistirao svojim suigračima uz sjajnu atmosferu u Draženovom domu. Jasmin Repeša nemoćno se derao na svoje igrače, Pullen je bio nezaustavljiv i odveo je Vitamine na najveću prednost od osam razlike. Uspjeli su gosti to smanjiti na minus šest do kraja četvrtine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Igrači Slavena Rimca su puno žešće i nabrijanije ušli u zadnji dio utakmice na krilima sjajnih navijača. Nisu ispuštali prednost koju su marljivo stvarali u trećoj četvrtini, držali su prednost od šest razlike. Ali tu je došlo na vidjelo koliko je Cedevita ovisna o Pullenu. Izašao je iz igre, zaštopao se napad njegove momčadi, a to je iskoristio Gordić koji je sve pozabijao, što god je dobio. Imali su kontru za potpuno se približiti, ali promašili su čak tri pokušaja u jednom napadu! Fantastičnom obranom su ih Vitamini natjerali na to. Kako se kaže, nakon truda slijedi i nagrada, e ta nagrada je stigla u liku Cooka koji je zakucao tricu za veliko slavlje brojnih navijača koji su došli podržati Cedevitu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

To je definitivno bio trenutak koji je domaćinima utabao put prema velikoj pobjedi protiv aktualnog prvaka ABA lige. Pullen se ugasio u zadnjoj četvrtini, ali zato se na vrijeme upalio odlični Cobbs koji je sa slobodnim bacanjima, pa onda i s tricom zapečatio sudbinu Euroligaša za veliku pobjedu od 90-83. Najbolji kod Cedevite bio je sjajni Cobbs sa 23 košem, dok je Pullen dodao 20. Kod Crnogoraca najbolji je bio Clark sa 23 poena.