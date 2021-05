Prije dvije godine ostali su kratki za naslov, ali sada su se u borbi za finale revanširali ruskim košarkašima. Hrvat Krunoslav Simon i njegov Anadolu Efes iz Istanbula prvi su finalisti ovosezonskog izdanja Eurolige, oni su u polufinalu završnog turnira u Kölnu svladali branitelja naslova CSKA iz Moskve sa 89-86 (25-15, 24-22, 22-18, 18-31).

Bila je to "repriza" finala posljednjeg izdanja Eurolige otprije dvije godine, a turski je sastav dominirao kroz prve tri četvrtine dvoboja te 12 minuta prije kraja vodio s velikih 71-51. No, tada je došlo do velikog pada u igri Efesa te se CSKA u samoj završnici primaknuo na 87-86 i imao napad za pobjedu.

No, Will Clyburn je promašio tricu za vodstvo 16 sekundi prije kraja, da bi tricu promašio i Darrun Hilliard 11 sekundi prije isteka vremena, a nakon obrambenog skoka Krunoslava Simona Shane Larkin je dobio dva slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja. Pogodio je samo jedno pa je CSKA dobio novu priliku, ali Clyburn je promašio još jednu tricu za preokret sekundu prije kraja. Potom je Larkin dobio još dva slobodna bacanja i pogodio jedno za konačnih 89-86.

Simon je za Anadolu Efes igrao 29:40 minuta i postigao 10 koševa (šut za dva 3-5, trica 1-3, slobodna bacanja 1-1) uz šest skokova, tri asistencije i jednu osvojenu loptu. No, on je jedan od najzaslužnijih što je Efes uopće u Kölnu. Prije manje od mjesec dana utrpao je 17 koševa Realu u petoj utakmici četvrtfinala, no posebno je bitna bila njegova trojka u posljednjim trenucima s kojom je srušio Madriđane i poslao Efes u Final Four.

Prije nekoliko dana Vasilije Micić je proglašen MVP-jem ovosezonske Eurolige, a danas je pokazao zašto. Bio je nezaustavljiv za Ruse utrpavši 25 koševa, Rodrigue Beubois je dodao 15, dok su CSKA predvodili Clyburn sa 26 i Daniel Hackett sa 17 poena.

Anadolu Efes će svoj prvi naslov prvaka Europe u klupskoj povijesti pokušati osvojiti u nedjelju, a suparnik će mu biti bolji iz drugog polufinala u kojemu od 21 sat igraju Barcelona i Armani Exchange.