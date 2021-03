NBA igrači su više u avionu nego na zemlji i trebao je to biti još jedan rutinski let u nizu za košarkaše Utah Jazza. No ni slutili nisu da će nekoliko sati kasnije prolaziti kroz pravu dramu u zraku.

Avion je u srijedu u popodnevnim satima po američkom vremenu odletio za Memphis gdje Utah u četvrtak čeka utakmica, no u 13.15 zrakoplov je naletio na jato ptica!

Došlo je do ogromnih oštećenja na nosu zrakoplova, oplatima, a udar s jatom ptica je bio toliko jak da se jedan motor skroz pokvario.

Igrači su bili svjesni što se događa, čak su i čuli glasnu eksploziju na lijevom motoru te su čuli bljesak.

Izbila je panika u zraku, ali srećom pa je pilot bio priseban. Unatoč teškim oštećenjima, pilot je uspio okrenuti zrakoplov te je samo s jednim motorom sletio na aerodrom u Salt Lake Cityju.

Bojan Bogdanović i njegovi suigrači bili su u šoku, to su dali do znanja objavama na društvenim mrežama, ali najvažnije je da se nitko nije ozlijedio.

- Na svu sreću, avion je uspio sletjeti. Svi su u šoku, ali su dobro - rekao je glasnogovornik kluba.

Samo nekoliko sati nakon nesreće koja je mogla završiti kobno, članovi Jute su se ukrcali u novi zrakoplov te su sretno sletjeli u Memphis.

Inače, oko 40 puta na dan zrakoplovi diljem SAD-a nalete na jata ptica, najčešće pri polijetanju i godišnja šteta na zrakoplovima zbog toga je preko 400 milijuna dolara, no samo u iznimnim slučajevima to prouzroči ovako ozbiljne probleme. Sigurno ste barem jednom pogledali film 'Čudo na rijedi Hudson' kada je kapetan Sullenberger 2009. godine bio primoram sletjeti u rijeku nakon što se sudario s jatom ptica.

Na njegovom avionu je tada došlo do kvara na oba motora, ali uspio je spustiti zrakoplov u rijeku Hudson te su svi prošli bez ozljeda.

Bogdanović i njegovi suigrači ove sezone igraju fantastično. Najbolja su momčad lige s 35 pobjeda i 11 poraza, no iako su prošli kroz pravu dramu i vjerojatno im nije bilo svejedno opet ući u zrakoplov, nadamo se da ovaj događaj neće utjecati na njihove igre.