Drama zvijezde Cityja: Lopovi su mu opljačkali vilu dok ga je obitelj gledala na televiziji...

Nogometaš Manchester Cityja Jack Grealish i njegova zaručnica Sasha Attwood su prije nekoliko dana uselili na imanje u Cheshireu vrijedno sedam milijuna eura. Proslavili su Božić, no on je ubrzo morao napustiti njihov dom jer ga je čekala utakmica kod Evertona u Premier ligi.

Njegova zaručnica pozvala je svoje roditelje, baku, dvije sestre i brata u novouređeni dom. Ona i njezin zaručnik mislili su o svemu pa su dali instalirati alarmni sustav i angažirali su zaštitare. Kupili su i posebne pse čuvare. Htjeli su pod svaku cijenu zaštititi svoj novi dom.

Opljačkali vilu Jacka Grealisha dok je on igrao

Nakon razgledavanja i večere, sjeli su u udobni namještaj i gledali utakmicu Manchester Cityja i Evertona (3-1) na televiziji. Tijekom utakmice začulo se lupanje u kući.

Prestrašili su se. Bili su to provalnici. Svjesni da su meta lopova, stisnuli sigurnosni alarm za paniku koji je odmah objavijestio policiju. Za to vrijeme su se sakrili i čekali policiju, no dok su se oni tresli od straha, lopovi su stigli počistiti dragocjene stvari i pobjeći prije dolaska policije!

Kako pišu engleski mediji, pljačkaši su sa sobom iz luksuzne vile odnijeli satove i nakit vrijedan oko dva milijuna eura. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no svi su i dalje u šoku.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Svi su bili prestravljeni. Riječ je o ogromnoj imovini, pa je razumljivo zašto u početku nitko ništa nije čuo. Psi su počeli lajati, začuli su kako netko trči po kući. Pritisnuli su alarm za paniku. Jedinica hitne pomoći odmah je reagirala s više policijskih automobila i helikopterom - ispričao je izvor za The Sun.

Policija je zakasnila. Provalnici su pronašli što su tražili i dali petama vjetra. Forenzičari su tražili tragove u kući, a policajci ispitivali susjede. Nikome nije jasno kako su uspjeli provaliti u kuću uz sve moguće sigurnosne mjere. Grealish je za pljačku doznao nekoliko minuta nakon završetka utakmice u kojoj je igrao svih 90 minuta.

- Pozivatelj je prijavio da je više predmeta ukradeno.Policajci uz podršku policijskih pasa i zračne službe nacionalne policije raspoređeni i obavljene su pretrage na lokalnom području, ali nije bilo traga osumnjičenima. Ne znamo koliko je bilo počinitelja. U ovom trenutku nema uhićenja i istraga je u tijeku. Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju u vezi s incidentom da kontaktiraju policiju Cheshirea - objavila je tamošnja policija.

Kako bi pobjegli od gradske vreve i zaluđenih fanova te uronili u mir prirode, Jack Grealish i njegova zaručnica su prije godinu dana u Cheshireu kupili ogromno imanje za sedam milijuna eura. Heliodrom, jezero za vožnju čamcem i ribolov, vinski podrum, teniski tereni, tereni za golf, nogometno igralište. Sve to se nalazi oko njihove vile sa sedam soba u koju su uselili tek nedavno. Daleko od grada, nadali su se da će ih zaobići provalnici, ali prevarili su se.