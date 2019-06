Drmić promašio ključan penal! Engleska je treća u Ligi nacija

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na prvom izdanju Lige nacija nakon što je u Guimaraesu pobijedila Švicarsku sa 6-5 nakon izvođenja penala.

Nakon 120 minuta igre nije bilo golova, a pitanje pobjednika razriješeno je u šestoj seriji jedanaesteraca kada je Jordan Pickford obranio udarac švicarskom nogometašu hrvatskog porijekla Josipu Drmiću.

Englezi su bili bliži pobjedi, imali su nekoliko sjajnih prilika, a čak tri puta su gađali okvir gola, no u 120 minuta igre nisu uspjeli svladati Yanna Sommera. Posebno se ispromašivao Raheem Sterling koji je imao četiri odlične prilike.

Osvojivši 3. mjesto Engleska je zaradila 8 milijuna eura, dok je Švicarcima pripalo 7 milijuna eura.

U večerašnjem finalu u Portu se sastaju Portugal i Nizozemska.

Engleska je bila korak do vodstva već u 2. minuti, kapetan Harry Kane je pucao, a Yann Sommer nekako vršcima prstiju odbio loptu u vratnicu. U 14. minuti sjajnu priliku je imao i Raheem Sterling, no iz neposredne blizine pucao je ravno u Sommera. Sterling je loše pucao i u 29. minuti nakon odličnog ubačaja Alexandera-Arnolda Trenta. Branič Liverpool je ubacio fantastičnu loptu i u 35. minuti, no ovoga puta loše je pucao Dele Alli.

Švicarska je u prvom poluvremenu imala tek jednu priliku, u 39. minuti je s ruba kaznenog prostora pucao Haris Seferović no njegov je udarac blokirao Harry Maguire.

U nastavku susreta prvi su zaprijetili Englezi, točnije Švicarci sami sebi. U 55. minuti Rose je ubacio pred švicarska vrata, a Schar je u pokušaju da izbije loptu pogodio okvir vlastitog gola. Samo dvije minute kasnije nakon brze konte zaprijetili su Švicarci, no Pickford je odlično obranio Xhakin udarac.

U 83. minuti napokon smo vidjeli pogodak, Engleska je povela golom Calluma Wilsona, međutim rumunjski sudac Hategan je nakon pregleda VAR-om poništio pogodak zbog prekršaja u napadu.

Engleska je bila bliže golu i u produžetku, 'Gordi Albion' je u dodatnih pola sata imao čak tri sjajne prilike. U 99. minuti švicarska vrata su ugrozili Alli i Sterling, no Sommer je dva puta fantastično reagirao. Prvo je iz samog kuta iščupao Dele Allijev udarac glavom, a potom je zaustavio i Sterlingov odbijanac. U 117. minuti ponovo je u glavnoj ulozi Sterling, no iz slobodnog udarca je pogodio okvir gola.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca odluka je pala u šestoj seriji, a tragičar je postao napadač Borussije Moenchengladbach čiji je udaraca Pickford sjajno obranio. Za englesku su zabili Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, Pickford i Dier, a kod Švicaraca Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabu i Schar.