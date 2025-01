Drugačije su emocije, pritisak i nervoza. Ali i dalje je gušt, jer Zrinka je i dalje u samom vrhu

To je sprinterska staza, koju morate napadati od početka do kraja. Zrinka će to i raditi jer tako je odgajana. Uvijek je ovdje dobro skijala, a nikad nije dobro završila, rekao je njezin otac i trener Amir Ljutić.

Nažalost, to se u Flachauu ponovilo. Ni u četvrtom slalomskom nastupu na toj stazi Zrinka Ljutić nije osvojila bodove. U debiju na toj stazi, sa 16 godina, nije izborila drugu vožnju, potom je dvaput pala u drugoj vožnji, a ovaj put se zbog velike pogreške nije plasirala.

Pokretanje videa... 00:52 Zrinka Ljutić je vodeća u ukupnom poretku! Evo kada i gdje skija do kraja sezone... | Video: 24sata/Video

Skijala je s puno samopouzdanja, napadala je zavoje, ali je pogriješila u prvom sektoru i skoro izletjela iz utrke. Sjajnim se manevrom uspjela vratiti, što je malo čudo, ali nije uspjela nadoknaditi izgubljeno.

Camilla Rast je pobjedom preuzela vodstvo u ukupnom poretku, a druga je Sara Hector s 507 bodova. Federica Brignone ostala je na 479 bodova, kao i Zrinka, koja je četvrta s 456 bodova. U poretku slalomašica je Rast vodeća sa 405 bodova, Holdener ima 345, a Zrinka je treća s 309 bodova.

Zagreb: Prva vožnja ženskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U 21 sat se obično spremam za spavanje, a sad je u to doba druga vožnja. Gušt mi je i osjećam da sam zaslužila biti u vrhu, isplatio se sav trud. Ali drugačije su neke emocije i pritisak i neka nervoza koju nisam imala dosad. A istovremeno sam puno mirnija i sigurnija u sebe, dobila sam novu snagu i neke nove alate. Lijepo je kad ulazim u FIS-ove aplikacije s rezultatima - govorila je uoči utrke.

Zrinka Ljutić osvojila prvo mjesto u slalomu u Kranjskoj Gori | Foto: Igor Soban/PIXSELL

I vjerujemo da joj samopouzdanje ovime neće splasnuti. Jer i dalje je u vrhu. A samo joj je 20 godina...