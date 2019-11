Hajduk se vratio protiv Gorice! Brazilac Jairo sjajno je zabio...

12' Gol

Kristijaaaaaaaaaan Lovriiiiiiiiiiiiić! Sanjat će ga Splićani jako dugo. Opet je Gorica dobila slobodnjak na nešto sličnoj poziciji kao u srijedu, ali ovaj put je to bilo dalje. No kada imate doktora za slobodnjake, tu problema nema. Sjajni Lovrić namjestio je loptu na 30 metara i perfektno pogodio uz samu stativu. Posavec je opet kiksao jer je to bilo iz velike daljine i imao je dovoljno vremena da to obrani, ali mu je lopta prošla kroz ruku.

Hajduk je krenuo odlučno, ali opet ih je prizemljio nevjerojatni Lovrić kojem se divi i Torcida...