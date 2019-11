Europski kralj slobodnjaka! Lovrić 4, Messi jedan, CR nula

Prošle sezone pogodio je čak 13 stativa, a nakon što su 24sata objavila priču o najvećem pehistu HNL-a, počeo je zabijati “kao lud”.

Danas Kristijan Lovrić, vezni igrač Gorice, ima najviše golova iz slobodnih udaraca u europskim ligama. Ove sezone zabio je već četiri gola iz slobodnih udaraca: Varaždinu, Dinamu, pa Hajduku u Kupu i u prvenstvu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Primjerice, prošle godine najbolji strijelac iz slobodnih udaraca u Premiershipu bio je James Madison iz Leicestera, koji je u cijeloj sezoni zabio manje nego Lovrić do polusezone - tri! Ove sezone odmah do Lovrića je Riyad Mahrez iz Manchester Cityja, koji je zabio dva gola iz slobodnih udaraca. Primjerice, Lionel Messi zabio je jedan, a Cristiano Ronaldo još niti jedan.

Svi u HNL-u znaju da je Lovrić najbolji izvođač slobodnih udaraca i da je njegov “slobodnjak” čak i s 25 metara velika opasnost. Znao je to i golman Hajduka Josip Posavec, pa je svejedno primio gol u svoj kut. Dvaput! Prošle godine Lovrić je iz slobodnih udaraca čak šest puta pogodio stativu.

- Kad sam u ožujku protiv Dinama pogodio 12. stativu u sezoni, pomislio sam: ‘Pa dokle više?!’. Ali naporno treniram, vratit će se sve to jednom, uvjeren sam - rekao nam je nakon jednog treninga Lovrić, uzeo loptu i pokazao kako se to radi.

Foto: Luka Stanzl/Goran Stanzl/PIXSELL

Prvo je namjestio loptu na 18-19 metara, udarac i - stativa! Potom je namjestio još dva slobodnjaka i oba su završila preko improviziranog živog zida u rašljama. Golmanovim desnim.

- Bravo, ali kao dešnjak izabrali ste najbolju poziciju, s lijeve strane na 20 metara - dobacili smo, onako, u šali.

- U redu, idemo s druge strane, stavite je gdje hoćete.

Postavili smo je s desne strane, a epilog je bio isti. Udarac, ovaj put u golmanov bliži kut i - točno u 90! Rašlje.

Tajna slobodnih udaraca nije samo talent nego i uporan rad. Kristijan je iz Ogulina, a tamo je s trenerom Igorom Jelićem vježbao slobodne udarce deset sati na tjedan. I ne samo to, svoj poznati izbačaj lopte na desnu nogu i gađanje male mrežice u suprotni kut, također je vježbao s Jelićem. Lovrić je na mjesec znao više od 50 sati vježbati udarac, pa ga je danas doveo gotovo do savršenstva.

Trenutačno je jedan od najtraženijih igrača u Gorici, bilo je nekoliko ponuda iz Turske, kao i od engleskog drugoligaša.

No malo tko zna da je Lovrić na svom nogometnom putu bio član i Lokomotive. Za lokose je odigrao samo jednu utakmicu, bilo je to u veljači 2017. protiv Istre. U igru je ušao u 79. minuti umjesto Siniše Rožmana. Na klupi je bio Mario Tokić, čiji Lovrić nije bio miljenik. Bilo je to jedinih 11 minuta koje je Lovrić odigrao za zagrebački klub.

Čelnici nisu o njemu imali visoko mišljenje, a kad je odlazio, jedan od najviših čelnika kluba rekao mu je: “Slobodno idi, ionako nikad nećeš zabiti gol u prvoj ligi, nikad”.

I kako vrag nikad ne spava, Lokomotivi su se takve riječi obile o glavu dvije godine poslije. Lokomotiva je u Kranjčevićevoj ulici ugostila Goricu, a Kristijan Lovrić nije zabio jedan nego dva gola za pobjedu Gorice 3-2.