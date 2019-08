Andre Drummond promijenio je 'dijetu': Svaki dan popijem pivo

Pivo na dan 'tjera doktora van', malo je izmijenjena poslovica koje se drži centar Detroit Pistonsa, Andre Drummond (25). Otkazao je odlazak na Svjetsko košarkaško prvenstvo u Kinu te se za novu NBA sezonu počeo pripremati sa malo izmijenjenim jelovnikom. Izbacio je crveno meso te mu se prehrana bazira na mesu i ribi, ali i boci 'čarobnog napitka' na dan.

- Ako to radite kako treba, to je dobro za vas i zato sam to radim - kratko je objasnio centar Pistonsa za Detroit Press.

Foto: CHRIS YOUNG/Press Association/PIXSELL

Drummond prema novom jelovniku ima niski kalorijski unos, a taj nedostatak želi ispraviti konzumiranjem pive, odnosno unošenjem kalorija 'tekućeg kruha'. A hoće li mu to pomoći u nadolazećoj sezoni, tek ćemo vidjeti. Prošle je sezone bio najbolji skakač lige sa 15.6 skokova u prosjeku, dok je zabijao 17.3 poena po utakmici.