Drviševa drama u avionu: 'Pa izgubio sam 10 godina života'

Nekadašnji svjetski i europski boksački prvak Stipe Drviš proživio je mini-dramu na putu iz Zagreba do New Yorka.

Drviš je trener srpskom UFC borcu Darku Stošiću s kojim je putovao u američki Newark gdje se srpski borac u subotu bori protiv Teksašanina Kennedyja Nzechukwua na ESPN 5 priredbi.

Drviš i Stošić presjedali su u Londonu i sve je bilo dobro dok zrakoplov nije doletio iznad engleske prijestolnice. Usred ljeta krenulo je žestoko nevrijeme, nije se moglo sletjeti, a Drviš je iznad Britanije 'izgrizao sve nokte':

A post shared by Stipe Drvis (@stipedrvis) on Jul 30, 2019 at 7:55am PDT

- Jedva sletjeli u j*ni London zbog lijepog ljetnog vremena (znači kiša,vjetar i magla kao da je smak svijeta). Izgubio sam 10 godina života, a inače se ne bojim aviona - podijelio je Drviš sa svojim i Stošićevim navijačima.

Kad su se dokopali tla krenuo je novi stres: trka na drugi kraj ogromnog Heathrowa jer su zbog kašnjenja u slijetanju i prije polaska kasnili na let London-New York.

Na kraju su Drviš i Stošić, uz manje živaca nego što su imali na polasku, sretno stigli u New York gdje se adaptiraju na promjenu vremenske zone i polako pripremaju za Stošićev subotnji meč sa Nzechukwuom koji počinje u 21 sat po našem vremenu.

Darko Stosic vs. Kennedy Nzechukwu



UFC on ESPN 5 in Newark, New Jersey. (Aug. 3, 2019).

Prudential Center.

Light-Heavyweight Fight (205 lbs) pic.twitter.com/Fr4pge80EL