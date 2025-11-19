Država s manje stanovnika od Splita nastupit će na SP-u! 'Neka nam dođe bilo tko...'

Karipski otok Curaçao ispisao je jednu od najljepših stranica u povijesti nogometa. Remijem bez golova protiv Jamajke u Kingstonu, ova mala otočna država s nešto više od 150.000 stanovnika osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, postavši time najmanja nacija koja je ikada ostvarila taj monumentalni podvig. Riječ je o državi čija je površina (444 km²) manja i od Zagreba (641 km²), a čak više stanovnika od njih ima i Split (160.000). Njihova bajka okrunjena je dramom u sudačkoj nadoknadi i ostvarena bez prisustva izbornika, koji je odlučujuću utakmicu pratio tisućama kilometara daleko.

Utakmica na krcatom stadionu Independence Park u Kingstonu bila je nabijena tenzijom od prve do posljednje minute. Jamajci je trebala pobjeda za izravan plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo od 1998. godine, dok je Curaçau bio dovoljan i bod. Domaćini su dominirali u drugom poluvremenu, čak tri puta pogađali okvir gola, no mreža gostiju ostala je netaknuta.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

A onda, u četvrtoj od pet minuta sudačke nadoknade, činilo se da je san Curaçaa srušen. Sudac Ivan Barton iz Salvadora pokazao je na bijelu točku nakon što je Jeremy Antonisse navodno srušio Isaaca Haydena. Dok su domaći navijači već slavili, uslijedila je intervencija VAR sobe. Nakon pregleda snimke, sudac je bez oklijevanja poništio svoju odluku, na zaprepaštenje cijelog stadiona. Nekoliko trenutaka kasnije, posljednji zvižduk označio je početak neviđenog slavlja igrača Curaçaa i kraj nade za Jamajku, čiji je izbornik, bivši engleski strateg Steve McClaren, nakon utakmice podnio ostavku.

- Ovaj projekt je započet 2004. godine, a sada smo ga napokon završili nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo. Osjećaj je predivan i ovaj uspjeh posvećujem svima koji žive u Curaçau, ali i našim ljudima u Americi i Europi, kao i svima koji nas prate. Mi smo površinom mali, ali imamo veliko srce i dušu - rekao je predsjednik saveza Gilbert Martina pa nastavio:

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

- Uspjeli smo zato što smo bili ustrajni. Vjerovali smo da ćemo jednog dana zaigrati na Svjetskom prvenstvu i sada smo napokon došli do njega. Nije nam bitno protiv koga ćemo igrati, neka dođe bilo tko. Mi smo već osvojili Svjetsko prvenstvo.

Iza ovog čuda stoji legendarni nizozemski trener Dick Advocaat. Sa svojih 78 godina, on će postati najstariji izbornik u povijesti Svjetskih prvenstava, srušivši rekord Otta Rehhagela. Ipak, Advocaat nije bio uz svoje igrače u najvažnijem trenutku. Netom nakon dolaska u Kingston, morao se hitno vratiti u Nizozemsku zbog osobnih obiteljskih razloga.

- Vrlo je teška odluka morati ostaviti dečke ovdje. Ovu sam odluku morao donijeti teška srca, ali obitelj je važnija od nogometa. Iz Nizozemske ću ostati u bliskom kontaktu sa stožerom i imam potpuno povjerenje u ovu skupinu igrača - rekao je uoči utakmice.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Utakmicu je pratio iz svog doma u Haagu, gdje je bilo 2 sata ujutro, u stalnom telefonskom kontaktu sa svojim pomoćnicima Deanom Gorreom i Corom Potom, kojima je prenosio upute. Njegov izostanak postao je dodatni motiv za ekipu.

Momčad, poznata pod nadimkom "Plava obitelj", specifična je po svom sastavu. Većina igrača, njih čak 22, rođena je u Nizozemskoj, ali su iskoristili svoje obiteljske veze kako bi zaigrali za zemlju svojih predaka. Taj spoj nizozemske nogometne škole i karipskog duha pokazao se dobitnom kombinacijom.

- Vidimo sve više mladih igrača koji bi mogli igrati za Nizozemsku, ali biraju Curaçao i čine našu momčad jačom - rekao je Juninho Bacuna.

Put Curaçaa do svjetske pozornice je priča o ustrajnosti i viziji. Prije samo deset godina, bili su 150. na FIFA-inoj ljestvici; danas su 82. Državom unutar Kraljevine Nizozemske postali su tek 2010. godine, nakon raspada Nizozemskih Antila. Prošireni format Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija sigurno im je olakšao put, no njihov uspjeh nije slučajan. U deset kvalifikacijskih utakmica ostvarili su sedam pobjeda i završili kampanju bez poraza.