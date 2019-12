'Srbi su moji dragi prijatelji i ja bih bio sretan da prođu na EP'

Plasman na Euro 2020. bio je primaran cilj za ovu godinu i on je ostvaren. Još je pola godine do početka natjecanja, a pred tu olimpijsku, toliko spominjanu 2020., Davor Šuker prisjetio se protekle godine i pojasnio detalje svoga mandata.

- Plasmanom na Europsko prvenstvo ostvarili smo dvostruko veći budžet otkad Savez posluje, 58 milijuna eura. Županijskim savezima svake godine dajemo znatnu financijsku pomoć, pomažemo im u opremi i obnovi infrastrukture. Ove godine smo izdvojili 18 milijuna, a za iduću planiramo četiri milijuna kuna, redovno pomažemo ženskim (Milijun i 900 tisuća dolara povukli smo od Uefe i Fife) i malonogometnim klubovima, uskoro kreće projekt gradnje 105 igrališta s umjetnom travom, po pet u svakoj županiji, prvo će biti u Varaždinu - pohvalio se Večernjem listu predsjednik HNS-a.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Glavni instruktor HNS-a Petar Krpan radi odličan posao, Dinamo je s Bjelicom na klupi bio sudionik Lige prvaka, Osijek s Ivanom Meštrovićem raste kao klub, na proljeće u hrvatsku ligu uvodimo videotehnologiju – nastavio je potom pa onda pojasnio što očekuje od Eura.

– Sjetimo se: izgubili smo od Mađara. Svatko želi skinuti skalp hrvatskoj reprezentaciji, a ja znam da oni to mogu napraviti drugima. Utakmica na Wembleyu bit će najveća utakmica, a u šali kažem da ćemo i mi i Englezi željeti izgubiti tu utakmicu - kaže Šuker, budući da prvo mjesto znači susret s nekim iz skupine smrti.

- Predložit ću na sljedećem Izvršnom odboru HNS-a da Eduardo da Silva bude naš ambasador na Euru. Već sam razgovarao s Duduom o tome. Igrao je u Arsenalu, igrao je na Wembleyu pa neka bude onda tamo s nama u svečanoj loži - smatra slavni nogometaš sa simpatijama prema Eduardu, ali i nesigurnošću prema Srbiji. O utakmici sa Srbijom ne želi previše razmišljati.

- Ne bih htio tu utakmicu zato što strahujemo od njihove reprezentacije, nego zato što bi bio prevelik naboj i onda bi se svaka rečenica analizirala, što si rekao u njihovim medijima, što u našima. No, budemo li igrali sa Srbijom, bilo bi to 11 na 11, junak na junaka. To su moji dragi prijatelji, imamo veliki međusobni respekt. Bio bih sretan da se oni kvalificiraju na EP. No ne bih nikako volio da se u Glasgowu zviždi njihovoj ili našoj himni ili da se navijači negdje potuku - priznaje Šuker.

Hoće li biti ikada nacionalnog stadiona?

– Mi kao Savez možemo povući dosta novca iz Uefe i Fife, ali potrošimo ga na sve druge projekte i, ali da, treba nam stadion kapaciteta 22-23 tisuće ljudi, ništa više. A gdje će on biti, čije će ime nositi, ne zanima me. Zamislite kako je našim igračima koji u Europi igraju na najvećim stadionima kada dođu ovamo igrati - požalio se, ali potvrdio:

Igrat će se u Maksimiru sve dok on bude ispunjavao kriterije za dobivanje licencije HNS-a.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

O trajanju mandata...

– Odradit ću ga do kraja – samouvjereno je odgovorio Šuker. Iza mene su činjenice: treći na svijetu kao igrač, drugi na svijetu kao predsjednik. Gdje god se pojavim, u bilo kojem dijelu svijeta, ljudi me pitaju: “Kako vi to u hrvatskom nogometu uspijevate?” Mi smo svjetski unikat. S najmanje novca napravimo najviše. To je čudo. Znate da samo deset utakmica reprezentacije godišnje donosi novac, a sve ostalo je trošak - kaže Šuker i govori kako mu neki ljudi ipak nisu najdraži:

- Ono što najviše mrzim je curenje informacija prema medijima preko dvojice-trojice ljudi. Jer, ako netko može puštati informacije prema van, onda to mogu biti ja prvi, a ja to ne radim. To će u sljedećih šest mjeseci biti tema Izvršnog odbora i oni koji se time bave bit će sankcionirani.

Ovlasti mu se, kaže, od 2012. nisu mijenjale, a Marijan Kustić je bio njegov odabir za izvršnog direktora?

– Da. Naš odnos je odličan - tvrdi Šuker i potvrđuje o "temi Dalić":

- Svi su mislili da će otići nakon SP-a, a mi imamo odličnu komunikaciju i suradnju i ja ne strahujem za njegov odlazak - tvrdi predsjednik koji je cijeli svoj mandat u napetim odnosima s Torcidom i Hajdukom koji se osjećaju zakinuti, a on ima odgovor:

Hajduk mu je drag kao i Osijek

– Sjećate li se kako je 2015. godine na Poljudu bila svastika na terenu? Nije to bila kazna za parkiranje na rivi! Mi smo zbog toga dobili strašan udarac; država, narod, hrvatski navijač i HNS. Izgubili smo ugled u svijetu zbog toga. Nije lagano bilo tu utakmicu s Mađarima organizirati. Vidjeli ste da je bilo prekrasno, ali predsjednik je pod najvećim povećalom ako nešto ne bude u redu.

- Nama Split uopće nije problem. Pa ja sam Brbiću svojedobno kazao – mi možemo svih pet kvalifikacijskih utakmica igrati u Splitu. Pa prva utakmica u mojemu predsjedničkom mandatu, Hrvatska – Švicarska, bila je igrana u Splitu - podsjeća Šuker pa se dotiče Hajduka i Lige prvaka:

- Volio bih da uvijek budu naša dva predstavnika u Ligi prvaka, Dinamo, Osijek, Rijeka i Hajduk da budu među ta dva. Najgore je za ligu kada je netko prvak s dvadeset bodova prednosti. Kada bi se Hajduk plasirao u Ligu prvaka, čestitao bih mu i išao na Poljud na utakmicu. Evo, svojedobno na utakmici Osijek – Hajduk u Gradskom vrtu bilo mi je hladno i nazvao sam ekonoma reprezentacije, Osječanina Vinceka, da mi donese klupsku jaknu. I odjenuo sam je. Isto tako, da mi se takva situacija dogodi na Poljudu, rado bih odjenuo jaknu s Hajdukovim grbom – kaže Šuker i vraća se na Hajduk: Primorac mi je bio trener – Drago mi je što je moj bivši trener iz Arsenala Boro Primorac došao u Hajduk, znam da će izbrusiti dosta talenata. Drago mi je i zbog Marija Stanića i Igora Tudora, da moji vatreni ulaze u nogomet što više i da pomažemo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mi smo svi mogli biti izvan nogometa, gledati ga sa strane i kritizirati - govori.

Jesmo li mogli više dobiti od srebra iz Rusije?

– Ne, jer smo premalo tržište. Primjerice, za Bayern i Dinamo nikako se ne može reći da igraju istu utakmicu s obzirom na veličinu tržišta koje ju prati, kaže i tvrdi da država HNS-u daje tek milijun kuna:

– Nešto više od milijun kuna. Ponosni smo i na tu činjenicu što se financiramo samostalno.

Davor Šuker 1. siječnja slavi 52. rođendan, a želi samo jedno:

– Samo što više lijepih priča o nogometu. Da, primjerice, u našemu stilu, ne banaliziramo jedan plasman reprezentacije na veliko natjecanje i da ne mislimo kako je to lagano izvesti.