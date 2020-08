Dudu posjetio Modrićev grad: Tri sata uživao u ljepoti Zrmanje

<p>Legendarni napadač Dinama i bivši hrvatski nogometni reprezentativac<strong> Eduardo da Silva</strong> posjetio je Obrovac. </p><p>Rođenom Brazilcu to je prvi posjet ovom gradu, a posjetio je jednu obitelj koja živi u tom gradu.</p><p>Vozio se brodom do ušća Zrmanje u Novigradsko more, a kasnije do Jankovića buka. Čak je tri sada uživao u ljepotama donjeg toka Zrmanje. Kasnije je otišao automobilom do Berberovog buka, nezaobilazne destinacije za posjetitelje obrovačkog kraja.</p><p>Uz prekrasnu prirodu, kako doznajemo, uživao je i u gastronomskim delicijama tog kraja.</p><p>Da Silva je igračku karijeru završio još 2018. nakon neuspjelog pokušaja u varšavskoj Legiji, a za Dinamo je igrao od 2001. do 2007. godine nakon čega je prešao u londonski Arsenal.</p>