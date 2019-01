Dule o navijaču Mandži: Čujem se s njim, hvala mu na podršci

Imali smo slobodan dan, danas smo pogledati video utakmica Brazila protiv Rusije i Francuske. Imali smo s njima problema 2015. godine. Nadam se da ćemo biti pravi i da ćemo imati šest bodova nakon te utakmice, rekao je kapetan 'kauboja' Domagoj Duvnjak.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1203556 / ]

Hrvatska u nedjelju u 18 sati igra protiv Brazila prvu utakmicu drugoga kruga Svjetskog prvenstva. U ponedjeljak nas čeka domaćin Njemačka, a u srijedu Francuska. Hrvatska bi s prve dvije pobjede već izborila polufinale.

- Nismo baš imali lijepe uvjete što se tiče stolova i terapija. Sad je to sređeno, imamo sobu. Veseli nas atmosfera na tribinama. Vidjeli ste kako su nas pogurali do svih pet pobjeda u Münchenu. Nadamo se da će tako biti i protiv Brazila, a mi ćemo im to vratiti na terenu - rekao je Duvnjak.

Mario Mandžukić hrvatske pobjede na SP-u u Njemačkoj slavi u Duvnjakovom dresu i stavlja fotke na Instagram.

Mandžo je veliki navijač 'kauboja'.

- Čujem se s Mandžom, velika nam je podrška. Hvala mu na tome - dodao je Duvnjak.

Sve nas je obuzelo rukometno ludilo, Svjetsko prvenstvo u punom je zamahu, a

ako želite što srčanije bodriti Duvnjaka i ekipu u njihovom putu do pobjede,

nabavite legendarnu 'Moja Croatia' majicu. Možete je nabaviti na Žutom kliku

po cijenama od 80 do 120 kuna. Požurite dok se nisu razgrabile

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL





Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj