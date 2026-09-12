Durant se veseli Igrama u LA-u, očekuje da će igrati za SAD...

Iako će imati gotovo 40 godina kada se za dvije godine u Los Angelesu budu održavale Ljetne olimpijske igre 2028., zvijezda Houston Rocketsa Kevin Durant ponovno želi nastupiti za mušku košarkašku reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država.

Durant je na nedavnom dobrotvornom događaju organizacije USA Basketball jasno dao do znanja da mu je nastup na Igrama u Los Angelesu (LA28) čvrsto u planu, piše "The Athletic".

Kevin Durant Eyeing 5th Team USA Gold Medal at 2028 LA Olympics, 'It's an Incredible Time' - 👨🏽‍💻

https://t.co/A6Jch60dvR — Tesla's Catalysis.. (@PHD228) September 11, 2026

To je potvrdilo i njegove ranije izjave o Olimpijskim igrama, dane krajem sezone 2025./26., kada je novinarima rekao: "Jednostavno je zabavno, čovječe. To je nevjerojatno razdoblje. Putuješ svijetom. Ne znam hoćemo li putovati svijetom s obzirom na to da se Igre održavaju u SAD-u, ali proteklih smo godina išli u Dubai, Abu Dhabi, Pariz, London, na Kanarske otoke, u Madrid... Boravio sam na mjestima koja su promijenila ne samo moj pogled na igru, već i na život općenito. Posjetio sam mjesta na kojima nikad ne bih ni pomislio biti da nije bilo košarke. To je iskustvo jedno od najboljih, čovječe. Potičem svakoga da igra za svoju zemlju."

Durant je nastupao za reprezentaciju SAD-a na svakim od posljednjih četiriju ljetnih olimpijskih igara te je odigrao ključnu ulogu u osvajanju zlatnih medalja na svakom od tih natjecanja. Durantove četiri olimpijske zlatne medalje već predstavljaju rekord za košarkaše, a taj rekord može dodatno poboljšati osvajanjem petog zlata na svojim petim Olimpijskim igrama.

On je također najbolji košarkaš u povijesti reprezentacije SAD-a, budući da je s 518 postignutih koševa vodeći strijelac SAD-a na Olimpijskim igrama svih vremena, uz osvojene četiri zlatne medalje.

Durant je bio drugi najstariji igrač u sastavu reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., no s obzirom na to da je LeBron James najavio kako su mu te Igre bile posljednje, Durant će, ako izbori mjesto u momčadi, 2028. godine gotovo sigurno biti najiskusniji igrač. Iako za igrača Durantove dobi ništa nije zajamčeno, ovaj šesnaesterostruki NBA All-Star igrač i dalje nastupa na vrhunskoj razini.

Prošle je sezone 37-godišnji Durant, koji je 16 puta bio biran u All Star momčad, bilježio prosjek od 26,0 koševa, 5,5 skokova, 4,8 asistencija i 2,4 pogođene trice po utakmici. Također je bio iznimno učinkovit, uz šut iz igre od 52,0 posto te 41,3 posto preciznosti pri šutu za tri poena.