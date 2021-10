Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak (33) u službenoj brošuri HNS-a najavio je nogometnu utakmicu Hrvatske i Slovačke u Osijeku.

- Što se nas rukometaša tiče, mi smo najviše kvalifikacijskih utakmica igrali baš u Osijeku. Dvorana je uvijek bila puna i na tribinama je vladala fenomenalna atmosfera, došli bi ljudi iz cijele Slavonije pa je za nas reprezentativce to uvijek bio predivan doživljaj. Uvijek se rado vraćam Osijeku. A što se nogometne reprezentacije tiče... Uvjeren sam da će ozračje na stadionu u Gradskom vrtu, kao i obično, biti fantastično. Ljudi su se zaželjeli dobrog sporta i nogometa - rekao je Dule.

U dobrim je odnosima s Mariom Mandžukićem (35) koji se nedavno oprostio do nogometa.

- S Mariom sam odličan prijatelj, po slavonskoj liniji, kulenskoj, haha. Spajaju nas kulen i kulenova seka, haha. Šalim se malo, Mario je veliki nogometaš i čovjek. U kontaktu sam, naravno, i s ostalim nogometnim reprezentativcima, općenito gledajući, mi hrvatski sportaši smo jako povezani i to je nešto predivno. Uvijek smo jedni drugima velika podrška - rekao je.

Prošlo ljeto uhvatio je vremena da uživo pogleda "vatrene" na Europskom prvenstvu.

- To je bio prvi put da sam uhvatio malo vremena i pogledao utakmicu na licu mjesta, jer mi obaveze to obično ne dozvoljavaju. Bio je to predivan doživljaj, a i taman sam pogodio odličnu utakmicu, doduše za nas samo u osnovnih 90 minuta. Dan prije osvojio sam naslov njemačkog prvaka s Kielom i sutradan smo šestorica mojih suigrača i ja krenuli za Kopenhagen da bismo zajedno pogledali "vatrene" protiv Španjolaca. I oni su bili oduševljeni cjelokupnim doživljajem.

Odmalena je, kaže, sportski tip. Vrti sportske kanale na TV-u, a na pitanje tko mu je najdraži nogometaš iz mladosti ispalio je:

- Pravi Ronaldo!

Od hrvatskih nogometaša?

- Ne bih nikog izdvajao, iako redovito gledam utakmice.

A za koga navija?

- Od malih nogu sam navijač Liverpoola.

Najbolji nogometaš svih vremena?

- Uvijek ista pitanja, haha. Svako vrijeme nosi svoje, novije razdoblje su u svakom slučaju obilježili Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, oni su ti koji odskaču. Drago mi je, međutim, da se Luka Modrić uspio ubaciti između ta dva genijalca i prekinuti njihovu dominaciju - pomirljivo je rekao Duvnjak.

Kakav je nogometaš?

- A joj, mene bi vjerojatno stavili na gol, haha. Mi u Kielu svaki dan na zagrijavanju igramo nogomet. Imam boljih i lošijih dana, ali, objektivno, najmanje smetam na golu - nasmijao se.

A tko je najbolji nogometaš među rukometašima?

- Među reprezentativcima ima dobrih nogometaša. Luka Cindrić je najbolji, on je u mladosti i trenirao nogomet, ali izdvojio bih i Zlatka Horvata, on isto ima šlifa - zaključio je Domagoj.