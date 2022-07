Dva nova stadiona u Bjelovaru: Platili ih 'tek' 30 milijuna kuna

U zadnjih godinu-dvije u bjelovarsku nogometnu infrastrukturu uloženo je više novca nego u proteklih nekoliko desetljeća. U završnoj fazi je izgradnja novog stadiona NK Bjelovara i rekonstrukcija stadiona NK Mladost iz prigradskog naselja Ždralovi. Tako će Bjelovar iskočiti kao grad koji će se moći pohvaliti nogometnim uvjetima na kojima će im zavidjeti i oni iz višeg ranga natjecanja.

Posebice na prostoru Gradskog stadiona gdje se ružno pače pretvara u ljepoticu. Gradski stadion je izmješten izvan postojećih terena. Trenutno se postavlja podloga na koju će ići prirodna trava.

- Natkrivena tribina će imati 1080 sjedećih mjesta, Vip prostoriju, kafić i naravno sve potrebne sadržaje s četiri svlačionice propisanih dimenzija, sobe za delegate, suce, trenere, prostor za fizioterapeuta, soba za doping kontrolu, sanitarne čvorove… Sadržaji koji zadovoljavaju sve kriterije za drugi rang natjecanja. Grad je u taj reprezentativni objekt uložio oko 22 milijuna kuna - pojasnio nam je predsjednik gradskog kluba osnovanog 1908 godine, Marko Ćurić.

Svečano otvorenje je zakazano za 20. kolovoza kad stiže mlada reprezentacija (U20) koju vodi Ognjen Vukojević. Do tada bi trebalo biti uređeno i novo parkiralište.

- Što se tiče stadiona u Ždralovima, tamo se išlo na manji zahvat gdje je uz postojeći teren rekonstruirana (nadograđena) natkrivena tribinama koju će imati 900 sjedećih mjesta. I u Ždralovima podno nove tribine izgrađeni su svi sadržaji poput onog u Bjelovaru. Time da se iza tribine uz parkiralište nalazi kafić, koji je godinama u funkciji i koji je dat u najam – kaže nam direktor NK Mladosti Vjekoslav Čalušić.

- Do sada je utrošeno oko 5,5 milijuna kuna bez PDV-a i to najvećim djelom sponzorskim novcem. Kako se radi o gradskoj imovini tu je gradonačelnik Dario Hrebak do sada „uskočio“ s 1,5 milijuna i najavio je dodatnih milijun kuna - zaključio je Čalušić.

Grad Bjelovar je jedini grad u Hrvatskoj koji ima dva drugoligaša i dva nova stadiona. U ponedjeljak su se podno starih drvenih tribina na prvoj prozivci pojavili svi na koje računa NK Bjelovar. Da se misli ozbiljno pokazuje i dolazak gradonačelnika Darija Hrebaka i kompletne uprave NK Bjelovara na čelu s predsjednikom Markom Ćurićem i trenerom Lukom Bilobrkom. Iako još traje prijelazni rok, klub je napustilo 8 igrača, došlo je 10 novih imena.

Uprava još traži neka pojačanja, jer će sezona biti duga i zahtjevna. Uglavnom se traže mlađi igrači do 22 godine, jer u prvenstvenim utakmicama moraju započeti najmanje trojica mlađih, koje mogu samo zamijeniti ista godišta. Taj problem je tim značajniji jer ni Bjelovar, a ni klub s „Brda“ nemaju tako veliki roster mladih igrača, pa je stoga najveća jagma za njima.

- Trenutno raspolažemo s 26 igrača među kojima ima dosta mladih, ali i provjerenih igrača. Naglasak je na mladoj i potentnoj ekipi, jer ovaj rang natjecanja je idealan za njihov razvoj. Prijelazni rok još nije gotov i očekujemo još par igrača, jer smo ušli u vrlo ozbiljnu ligu i moramo se odgovorno ponašati. Cilj nam je da naša momčad bude energična, potentna i da u svakom nastupu ostavimo dojam kod protivnika i publike. Trudit ćemo se da u svakom susretu damo sve od sebe - kazao je trener Luka Bilobrk, dodajući kako je prošla sezona bila prekretnica u kojoj je izboren viši rang natjecanja te da je to početak vraćanja NK Bjelovara tamo gdje je nekada bio.

Nekoliko kilometara dalje na terenu u Ždralovima pod vodstvom trenera Danijela Lovrića i njegovih pomoćnika iza momčadi Mladosti je i jedna odigrana prijateljska utakmica. Gostovali su igrači Slaven Belupa s kojima je klub iz Ždralova potpisao sporazum o suradnji. Tako da će igrači koji nisu u prvom planu da obuku dres 'farmaceuta' biti na dvojnoj registraciji. Oni će trenirati u Koprivnici i dolaziti na jedan trening u Ždralove.

- Otišlo je 10 igrača i isto toliko ih je došlo. Lista odlazaka je zaključena, a još ćemo dovesti par igrača, kako bi na raspolaganju imali 22 igrača i tri golmana. Dvije godine za redom smo zapeli na zadnjoj stepenici koja je vodila u 2. rang natjecanja, ali je to iza nas i okrećemo novu stranicu. Ova liga je za sve nas nepoznanica, osim susjedne momčadi NK Bjelovara. Nemamo nikakav imperativ. Želimo biti pri vrhu i stabilizirati se u tom rangu. Veći fokus ćemo dati juniorskoj ekipi koja je izborila prvoligaški rang. To je naša budućnost, jer želimo da oni ostanu u najvišem juniorskom natjecanju. Zasigurno će neki od njih u dogledno vrijeme biti nositelji igre u Mladosti – zaključio je Danijel Lovrić.

