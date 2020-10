Dva svjetska rekorda srušena u Valenciji - za nekoliko sekundi!

Približava se kraj vrlo čudne atletske sezone prekinute pandemijom, ali miting u Valenciji donio nam je dva nova svjetska rekorda, Cheptegeijev na 10.000 i Gideyin na 5000 metara

<p>Ugandski dugoprugaš <strong>Joshua Cheptegei</strong> postavio je svjetski rekord na 10.000 metara na atletskom mitingu u Valenciji istrčavši vrijeme 26:11.02. Cheptegei je za više od šest sekundi srušio dosadašnji rekord Etiopljanina Kenenisa Bekele iz 2005. godine, 26:17:53.</p><p>- To je bio moj san. Pokušavam pisati povijest na stazi - rekao je novi svjetski rekorder.</p><p>- Mislim da je ovo samo temelj onoga što želim postići u godinama koje dolaze - dodao je.</p><p>Svjetski prvak na 10 km je u kolovozu "oduzeo" Bekeleu svjetski rekord na 5 km, a u srijedu je to učinio i na dvostruko dužoj dionici na gotovo praznom stadionu Turia u Valenciji, jer je bilo dopušteno samo 400 ljudi, uključujući sponzore, novinare i osoblje.</p><p>Prošlog prosinca, također u Valenciji, 24-godišnji Cheptegei je srušio i deset godina dug rekord u cestovnim utrkama od 10 kilometara za šest sekundi.</p><p>- Jako sam sretan što mi se pružila prilika za ciljanje svjetskog rekorda - poručio je Cheptegei.</p><p>- Kao što je pokazao moj nastup u Monacu, u izvanrednoj sam formi, a Kenenisin svjetski rekord od 10.000 metara jedan je od najtežih - dodao je.</p><p>Ludu noć u Valenciji upotpunila je i etiopska atletičarka <strong>Letesenbet Gidey</strong> (22) koja je srušila svjetski rekord na 5.000 metara.</p><p>Gidey je istrčala 14:06.62 i tako za više od četiri sekunde popravila rekord (14:11.15) koji je njezina sunarodnjakinja Tirunesh Dibaba postavila 2008. u Oslu.</p><p>- Sanjala sam ovaj trenutak, presretna sam - kazala je 22-godišnja atletičarka.</p><p>- Ovo je i veliki dan za Etipopiju. Do sada je svjetska rekorderka bila Dibaba, a sada sam ja, no rekord ostaje u našoj zemlji.</p>