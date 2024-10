Dva velika odigrala posljednji meč! Novak zaplakao i poručio: Rafa, nemoj napustiti tenis...

Srpski tenisač Novak Đoković na turniru "Slam šest kraljeva" pobijedio je Rafaela Nadala s 2-0 u setovima (6-2, 7-6) i tako osvojio treće mjesto na egzibicijskom turniru u Rijadu. Ovaj meč bio je poseban jer označava kraj jedne teniske ere – Nadal je najavio da se u studenom oprašta od sporta i odlazi u mirovinu.

Zbog toga nije iznenađujuće da je veliki interes vladao uoči ovog meča, a dvorana u Rijadu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Svi su željeli na dostojan način ispratiti sudar dvaju velikih tenisača, koje mnogi smatraju najboljima ikad. Ovo im je bio 61. međusobni meč, a Đoković sada ima 32 pobjede, dok Nadal ima 29.

Publika je uživala u spektaklu, a Đoković i Nadal trudili su se pružiti sjajnu igru, osobito u drugom setu, gdje su gledatelji imali priliku vidjeti izvrsne forhende, returne, lobove te kratka odigravanja na mreži.

'Rafa, nemoj napustiti tenis'

Na kraju meča Novak je prvo zahvalio princu Saudijske Arabije Mohammedu bin Salmanu Al Saudu, a zatim se emotivno obratio Španjolcu, poručivši mu da nikada ne napusti tenis.

- Ne znam odakle da počnem, ali vratit ću se na naš prvi meč 2005. godine, mislim da je to bilo tada. Tko bi rekao da ćemo gotovo 20 godina kasnije imati 60 mečeva na najvećim pozornicama ovog sporta. Imam najveće moguće poštovanje prema tebi, nevjerojatan si sportaš i čovjek. Rivalstvo među nama bilo je ogromno i nadam se da ćemo jednog dana sjediti na plaži, piti piće i pričati o nečemu drugome. Čestitam tvojem timu i tvojoj obitelji na karijeri koju si ostvario. To je i njihov uspjeh, jer znam koliko žrtve treba podnijeti obitelj profesionalnog tenisača. Zaslužili ste ovo koliko i on. Svaka čast na nevjerojatnoj karijeri – rekao je Đoković.

Dodao je i kako bi mogao pričati cijelu noć, ali smatra da Nadal treba govoriti umjesto njega.

- Bila je čast i nevjerojatno zadovoljstvo dijeliti teren s tobom. Ovo je emotivan trenutak. Igrali smo toliko mečeva tijekom godina i molim te, nemoj napustiti tenis. Ostani još malo s nama. Na kraju, želim ti zahvaliti, ne samo u svoje ime, već i u ime cijelog teniskog svijeta. Ostavio si neizbrisiv trag u ovom sportu. Hvala ti – zaključio je Novak.

Nakon toga, Rafael Nadal zahvalio je Novaku na lijepim riječima.

- Moram se zahvaliti svima ovdje. Ovaj događaj bio je sjajan, igrači fantastični, a publika jedna od najboljih ikad. Hvala na svemu. Želim zahvaliti i Novaku i njegovom timu, hvala vam na svemu, na lijepim riječima i na svim trenucima koje smo podijelili na terenu. Bilo je to nevjerojatno rivalstvo. Pomogao si mi da pomičem svoje granice skoro 15 godina, hvala ti na tome, jer bez toga ne bih bio igrač kakav sam danas. Čestitam tebi i tvojem timu na karijeri, titulama i svemu što si postigao – rekao je Nadal.

Foto: Hamad I Mohammed

Kad su ga upitali što će mu nedostajati iz svijeta tenisa, odgovorio je:

- Što će mi nedostajati? Vjerojatno sve. Tijekom gotovo 20 godina karijere imao sam priliku igrati na najboljim mjestima na svijetu, što sam kao dijete gledao samo na TV-u. Moj san bio je postati uspješan tenisač, a to sam ostvario. Nedostajat će mi podrška i ljubav koju sam dobivao diljem svijeta. Bila mi je čast biti tenisač i osjećam se veoma sretno zbog svega što sam postigao – izjavio je Nadal.

Za vrijeme Nadalova govora, činilo se da je Novak Đoković pustio suzu.