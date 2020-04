'Dvije godine nosio sam pištolj, mislio sam kako ću nekog ubiti'

Nije, poput Kobeja Bryanta ili nekih drugih NBA veličina, ostao kroz cijelu karijeru vjeran samo jednom dresu, ali "legacy" Paula Piercea tijekom 15 godina u Bostonu čini ga jednim od najvećih "Kelta" svih vremena.

Već na početku svoje karijere skoro ne samo da ju je i završio, već je mogao izgubiti ono najdragocjenije - život. U noćnom klubu, u jednom izlasku, izboden je 11 puta, po licu, vratu i leđima, a jedan od uboda oštetio mu je i pluća. Preživio je i već sljedeće sezone bio jedini igrač koji je odigrao sve utakmice u sezoni. Štoviše, činio je to s više od 25 koševa u prosjeku.

- Ljudi ne znaju za to, ali poslije sam bio toliko paranoičan da sam dvije godine sa sobom nosio pištolj. Držao sam ga u autu i stalno ga imao u blizini. Nisam više mogao biti u velikim gužvama. Bilo je traumatično. Nisam mogao ni spavati, budio bih se usred noći. Imao sam 24-satnu policijsku stražu ispred kuće, toliko sam bio paranoičan - prisjetio se tih traumatičnih iskustava "The Truth" u podcastu All The Smoke.

- Takvo te iskustvo promijeni. Ne znaš kamo ići, kamo gledati, stalno si na oprezu i misliš kako ćeš ubiti nekoga.

Pierceovi napadači William Ragland te Trevor Watson dobili su sedam do deset godina zatvorske kazne, odnosno jednu, a on je osam godina nakon napada osvojio prsten s Bostonom te nakon Brooklyna, Washingtona i LA Clippersa stigao do 15. mjesta vječne ljestvice strijelaca s 26.397 koševa.