Dvije priče pobjede: Majer nije krilo, a Gvardiol će postati klasa

Lovro Majer drugačije 'nabija loptu', on na terene vidi ono što drugi ne vide i s tribina. I zato mu treba dati slobodu, staviti ga u sredinu, pustiti da uživa u igri. Tada će i on biti još bolji, još opasniji, još kvalitetniji...

<p>Dinamo je upisao još jednu pobjedu, u 3. kolu Europske lige 'pao' (1-0) je i Wolfsberger. Rezultatski, to izgleda savršeno, iako Dinamo još jednom nije ostavio čudesan dojam. No, koga briga, Zagrepčani su danas vodeća momčad svoje skupine, mirno plove prema još jednom europskom proljeću. I da, danas su jedina momčad Europske lige koja još nije primila niti jedan gol. Respekt...</p><p>Zagrepčani u prvom poluvremenu nisu briljirali, bila je to još jedna taktička postavka gdje je glavno bilo - ne primiti. Zoran Mamić odlučio se za 'beton' pred svojim vratima, ispred četiri klasična braniča, obavezno je bio jedan (Franjić), a najčešće i dva (spuštali se Jakić ili Ademi) defenzivna veznjaka. Wolfsberger tu, i s 11 igrača, nije uspio ni 'primirisati' vratima Dinama, no hrvatskom prvaku je nedostajala igra prema naprijed. </p><p>Junak utakmice bio je Iyayi Atiemwen koji je petim golom za Dinamo odveo 'modre' do pobjede, među najboljim pojedincima bio je Rasmus Lauritsen koji svakim danom izgleda sve bolje i moćnije, a zadnjoj liniji hrvatskog prvaka donio je čvrstinu, duel i skok igru. No, nama su za oko zapela dva, jučer najmlađa, Dinamova prvotimca - Lovro Majer (22) i Joško Gvardiol (18). </p><p>Lovro Majer dugo je čekao svoju priliku, kontinuitet igara u Dinamovom dresu, a to je konačno i dočekao. I to pod vodstvom Zorana Mamića. Dinamova 'desetka' (pre)dugo je bio u drugom planu, a sada se konačno i - razmahao. Nitko nikada nije sumnjao u njegov talent, Majer drugačije 'nabija loptu', on na terenu vidi što drugi ne vide i s tribina. I samo je trebao priliku, samo utakmice u kontinuitetu.</p><p>Nema sumnje, Lovro Majer je ove sezone jedan od najboljih igrača Dinama, a u 12 ovosezonskih nastupa zabio je tri gola, koliko i u prethodnih 40 za 'modre'. Riječ je o igraču za kojeg ne želite da igra brzo, već da drži loptu u nogama, pa 'vidi nešto', odigra pas koji će suparnika ostaviti bez riječi. Kao što je to u 2. minuti u Moskvi odigrao za Mislava Oršića.</p><p>Ipak, Majer se ne snalazi na desnom krilu, on nije brzanac koji će jurišati po toj strani ili 'ginuti' u dupliranju suparničkih bokova, već će najčešće tražiti ulaz u sredinu i dijagonalu. A Dinamo, ovaj Dinamo, od njega treba više, treba kreatora igre, čovjeka koji će razigrati i ostale suigrače. No, s desnog krila to ne bi uspio niti Robert Prosinečki. </p><p>Vjerujemo, i nadamo se, da ga Dinamov stožer više neće koristiti na toj poziciji, već mu dati slobodu u igri, a onda će i on biti najopasniji. Uostalom, Mamićev eksperiment s Majerom na krilu nije izgledao dobro ni protiv Estonaca (Flora Tallinn), zašto bi onda protiv snažnijih momčadi? Lovro Majer je playmaker, igrač kvalitetnog udarca, koji je uvijek opasan oko kaznenog prostora. A čim se protiv WAC-a maknuo s krila, asistirao je za gol Atiemwena.</p><p>U ogledu protiv Austrijanaca, oduševio je i - Joško Gvardiol. Najmlađi Dinamov prvotimac postao je igrač bez kojeg Zoran Mamić više ne može niti zamisliti početnu postavu, bez obzira igrao li na lijevom boku ili stoperu. A tu ga se često i rotira (kao u četvrtak zbog ozljede Perića), a budući član Leipziga šuti, radi ono što mu se kaže i igra sve bolje. </p><p>Joško Gvardiol će vas na prvu oduševiti igračkom inteligencijom, nogometnim razmišljanjem i čvrstinom u igri, iako je riječ tek o 18-godišnjaku. No, mlada nada hrvatskog nogometa brzo 'preskače stepenice', pa je u vrlo kratkom periodu postao i jedan od bitnijih igrača Dinama. A uz sve to, Dinamu je donio (16 milijuna eura) i redovito nastupima u svakoj utakmici donosi novac.</p><p>Istina, Gvardiol je ove sezone imao pogrešaka, najkobnija je bila ona u Budimpešti koja je Dinamo stajala nastupa u Ligi prvaka. To se sigurno moglo izbjeći, ali tu mladi branič nije imao niti pomoć suigrača, nitko nije uspio ispraviti njegovu grešku. A od tada je briljantan i dominantan, a kako sada stvari stoje još bi ga u dresu Dinama mogli gledati samo dva mjeseca. </p><p>Još davno nam je Dalibor Poldrugač rekao sada već poznatu rečenicu 'Ako Gvardiol s 21 godinom ne bude standardni A reprezentativac, netko mora završiti u zatvoru', o njegovim kvalitetama proteklih nam je dana u superlativima pričao i Josip Šimunić. A ne brinite, taj je dečko 'prava glava', Gvardiol neće visoko poletjeti. Već biti još bolji, a uskoro postati i igrač za najveće europske klubove.</p>