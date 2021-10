Dan prije početka bila nam je ludnica, od 6 sati ujutro smo u uredu i cijeli dan dočekivali smo i razvažali delegacije.

Kaže nam to tajnik Zagrebačkog boksačkog saveza Zvonko Tubić uoči današnjeg otvaranja desetog Zagreb Opena. Turnir je to koji će u tri dana u Zagrebu okupiti dvjestotinjak boksača i boksačica iz 13 europskih država, koji će se boriti u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.

- Nekolicina nam je otkazala dolazak zbog pozitivnog covid testa, nitko ne može nastupiti bez potvrde da je negativan ili je prebolio koronu, a za one koji se bez testa ne smiju vratiti u svoju državu omogućili smo brzo testiranje u dvorani - objašnjava Tubić.

Nastupit će borci iz 20 hrvatskih klubova, među kojima i reprezentativci, kadetske runde (2007. i '08. godište) traju minutu i pol, a juniorske (2005. i 06. godište) dvije minute.

Turnir počinje u četvrtak od 16.30 sati, u petak su borbe kadeta od 11.30 do 13.30, a juniora od 14 do 20 sati, u subotu su polufinala kadeta od 11.30 do 14.30, a juniora od 15 do 20, a u nedjelju finala kadeta od 10 do 13 i juniora od 13.30 do 17 sati.

Sve uz stream na YouTube kanalu Zagrebačkog boksačkog saveza. Publike, nažalost, neće biti.