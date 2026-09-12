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OSIJEK - DINAMO (17.00)

Dvojac se nameće kao lijek za Dinamovu kritičnu poziciju. Već u Osijeku upadaju u prvih 11?!

Piše Zdravko Barišić,
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Dvojac se nameće kao lijek za Dinamovu kritičnu poziciju. Već u Osijeku upadaju u prvih 11?!
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Opus Arena je u posljednje tri godine postala jedan od najomiljenijih Dinamovih stadiona. Tek su jedanput izgubili u šest utakmica, a prošle sezone tamo su osvojili i Kup

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Nakon izleta u Ivankovu protiv niželigaša Bedema (4-0) i rutinskog prolaska u osminu finala Kupa, Dinamo se okreće obvezama u prvenstvu. Hrvatski prvak danas od 17 sati gostuje kod Osijeka (MAXSport1) na Opus Areni, gdje je izgubio tek jedanput u šest utakmica, a taj stadion obilježio je i Kovačevićevu trenersku karijeru. Tamo je prošle sezone došao do prve pobjede na klupi Dinama pa zatim i osvojio Kup protiv Rijeke

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Golovi na utakmici Bedem - Dinamo VIDEO
Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Modri" u posljednje vrijeme nisu izgledali uvjerljivo, zbog čega se sve glasnije počelo pričati o potencijalnoj trenerskoj smjeni u Maksimirskoj 128.

- Oko trenera su uvijek priče. Ne, nisam smijenjen i ne razmišljam o tome. Trenutačno imam samo jednu misao, a to je da budemo bolji protiv Osijeka nego u dosadašnjim utakmicama - kazao je Kovačević. 

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegova momčad ne briljira u posljednje vrijeme, ali što tek reći za Osijek koji je u nokautu nakon ispadanja iz Kupa od Segeste... Bijelo-plavi su četvrti na HNL ljestvici i imaju bod manje od Dinama, no to nije realni pokazatelj njihova stanja. Nedavno su ostali bez trojice najvažnijih igrača i sve njihove mane vidjeli smo u Sisku, kao i prije toga na Rujevici gdje ih je Rijeka demolirala s 4-1. 

Bit će promjena u sastavu Federica Bessonea, ali i "modri" bi mogli zaigrati u novom ruhu. Krilna pozicija je najproblematičnija u momčadi. Poprilično nevjerojatno je da je u šest kola samo jedan krilni igrač zabio gol i to Arber Hoxha. Mislav Oršić, Fran Topić i Mateo Lisica ostali su bez učinka. Djeluju jalovo, blijedo i bezopasno, što je nekoliko puta naglasio i sam Kovačević.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Čelnici su upijali njegove riječi i u završnici ljetnog prijelaznog roka doveli dvojicu igrača koji će, ne samo donijeti širinu u momčadi, već bi uskoro mogli zaigrati u prvih 11. Konkurencija se zaoštrila, nitko više nije siguran i to bi trebalo pozitivno utjecati na igrače da još više rade i "grizu". 

Foto: GNK Dinamo

Posebno navijače veseli pristup Luke Ivanušeca, koji djeluje razigrano i gladan uspjeha. Vratio se na Maksimir nakon neuspješne trogodišnje epizode u Feyenoordu i odmah pokazao da bi mogao biti i možda najveće ljetno pojačanje kluba. Briljirao je u Ivankovu s dva gola i već danas bi mogao zaigrati od prve minute, dok su se za desnu stranu povećale dionice Ikeru Almeni, koji je još prošle sezone u Hajduku pokazao koliko je ubojit, prodoran i opasan. Izuzetno je vješt s loptom i "modrima" donosi novu dimenziju u igri. Njih dvojica bi, uz Stojkovića i Belju, vjeruju navijači, trebali postati najveće oružje Kovačevićevog Dinama. 

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