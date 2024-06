Džeko i Raketa sve dogovorili s Hajdukom, čeka se samo jedno!

Prvi susret Gennara Gattusa i Torcide, a bio je to "sudar na slijepo", prošao je u najboljem redu. Imao je Gattuso informacije što može očekivati od Torcide, a znali su i navijači Hajduka što mogu očekivati od novog trenera, ali i jedni i drugi su čekali prvi susret kako bi kompletirali dojam. Navijači su pjesmom i podrškom jasno dali do znanja da su zadovoljni kako se razvija situacija u klubu, a i Gattusov osmjeh otkriva da je i on zadovoljan prijemom i podrškom koju mu je oko 2000 navijača dalo u petak na otvorenom treningu na Poljudu.

Zadovoljan je bio i samozatajni predsjednik Ivan Bilić, koji je unatoč svojih 207 centimetara prošao gotovo nezamijećeno uz pomoćni teren. Odgledao je trening u društvu Ivana Perišića. Obojica se drže daleko od medija i javnosti, Perišić je tako nešto i najavio na predstavljanju, a i predsjednik je najavljen kao čovjek koji će biti različit od svog prethodnika Lukše Jakobušića. No nema sumnje da je zadovoljan trenerom koji je dogovorio prijateljski ogled s Posušjem u terminu u kojem njegova Italija na Euru igra susret sa Švicarskom. I to nešto govori o ozbiljnosti s kojom pristupa poslu...

Dolazak Perišića na trening, iako je dobio slobodno do povratka momčadi s priprema, još je jedan pokazatelj koliko mu je stalo i koliko je fokusiran na Hajduk. A neslužbene vijesti da je kontaktirao Ivana Rakitića i Edina Džeku kako bi ih nagovorio da navuku bijeli dres, idu tome u prilog. Džeko i Rakitić sve su dogovorili s Hajdukom i sada je na njima da ispregovaraju raskide ugovora s Fenerbahčeom i Al-Shababom... To nije pitanje dana ili dva, ali bi svakako bilo dobro da se odvije tijekom priprema u Sloveniji.

Hajduk u ponedjeljak kreće prema Sloveniji, gdje će odraditi središnji dio priprema, na Bledu će trenirati i odigrati susrete sa Radomljem, Šahtarom i Lavovom, a pripreme će zaključiti 10. srpnja u Grazu protiv Fenerbahčea.

Hajduk bi sljedeće sezone mogao uprihoditi znatna sredstva od prodaje pretplata i ulaznica, neslužbene brojke i konzervativni izračun govore i o dodatnih dva milijuna eura prihoda, a ako izbore plasman u Konferencijsku ligu i dovedu atraktivna pojačanja koja se najavljuju, i znatno više. Da ne govorimo o prodaji dresova i svih ostalih artikala vezanih uz klub i prvu momčad...

- Novca nema niti će ga biti - kazao je prije desetak godina jedan čelnik Hajduka, ali to se može promatrati i na drugi način... Novca ima, samo ga treba znati zaraditi.

U tom smjeru idu i najave izlaznih transfera, zastupnik Rokasa Pukštasa, Andy Bara, potvrdio nam je da za mladog veznjaka traži klub, no da nema žurbe, a ponovno se u grčkim medijima pojavila i informacija kako je PAOK i dalje zainteresiran za Marka Livaju. Livajin agent Vicenzo Cavaliere kazao nam je da ta priča ne drži vodu.