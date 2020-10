U jo\u0161 jednom susretu sa sedam golova, Sassuolo je pobijedio Bolognu sa 4-3 sko\u010div\u0161i na drugo mjesto ljestvice.

<p>Izrazito efikasnu nogometnu nedjelju u Italiji zaključili su <strong>Roma</strong> i <strong>Benevento</strong> susretom sa sedam golova, a slavio je domaćin sa 5-2. Ukupno je u nedjelju u pet utakmica postignuto 28 golova što je sjajan prosjek od 5,6 golova po utakmici.</p><p>Roma je dobila Benevento sa 5-2, Sassuolo je kao gost pobijedio Bolognu sa 4-3, Udinese je sa 3-2 slavio protiv Parme, Cagliari je na gostovanju identičnim rezultatom porazio Torino, dok su Spezia i Fiorentina odigrali 2-2.</p><p>Benevento je hrabro ušao u susret u Rimu i već u petoj minuti gosti su poveli golom Gianluce Caprarija. Međutim, Roma je do poluvremena okrenula rezultat preko Pedra (11) i Edina Džeke (35). Gianluca Lapadula je u 55. minuti izjednačio pogodivši odbijanac nakon što je promašio kazneni udarac. Pucao je u donji lijevi kut, ali je Antonio Mirante obranio njegov udarac, no Lapadula je bio najbrži na odbijanac i zakucao je loptu u mrežu.</p><p>Radost gostiju nije dugo trajala. Jordan Veretout je u 69. bio uspješan s bijele točke za 3-2, a u 77. minuti je Džeko svojim drugim golom razriješio pitanje pobjednika. Do kraja susreta među strijelce se upisao i Carlos Perez.</p><p>Džeko je 107. i 108. golom za Romu samostalno izbio na četvrto mjesto svih vremena "vučice", a još mu samo tri gola nedostaju do ulaska u Top 3 i Amedea Amadeija. Do kraja sezone možda uhvati i Roberta Pruzza koji je na 138 golova, a na vrhu je neprikosnoveni <strong>Francesco Totti</strong> s 307.</p><p>U još jednom susretu sa sedam golova, Sassuolo je pobijedio Bolognu sa 4-3 skočivši na drugo mjesto ljestvice.</p><p>Bologna je vodila 1-0, 2-1 i 3-1, no gosti su preokretom u zadnjih pola sata utakmice izborili treću pobjedu sezone. Domaćin je poveo u 9. minuti preko Soriana, a izjednačio je Berardi u 18. minuti. Bologna je potom golovima Svanberga (39) i Orsolinija (60) stigla do vodstva 3-1, no Sassuolo je do kraja utakmice zabio tri gola za pobjedu 4-3. Strijelci su bili Đuričić (64), Caputo (70) i Tomiyasu (77ag).</p><p>Udinese je sa 3-2 porazilo Parmu upisavši prvu pobjedu ove sezone. Gol za pobjedu zabio je Ignacio Pussetto u 88. minuti. </p><p>Identičnim rezultatom je Cagliari na gostovanju porazio Torino. Domaćin je poveo, zatim je Cagliari okrenuo rezultat s dva gola, da bi Torino početkom drugog dijela izjednačio na 2-2. Ipak, pobjeda je otišla na stranu Cagliarija nakon što je Giovanni Simeone u 73. minuti zabio za 3-2.</p><p>Bio je to njegov drugi gol na utakmici, prvi je zabio u 19. minuti za vodstvo 2-1. Za goste je zabio i Joao Pedro (12), dok je oba gola za Torino zabio Andrea Belotti (4-11m, 49). Marko Rog je za goste igrao do 89. minute, a Amer Gojak nije ulazio u igru.</p><p>U drugom susretu Spezia i Fiorentina su odigrali 2-2 premda su gosti već nakon četiri minute igre vodili sa 2-0.</p><p>German Pezzella je zabio u drugoj, a Cristiano Biraghi u četvrtoj minuti susreta. U 39. minuti je smanjio Daniele Verde, a bod novom prvoligašu donio je Diego Farias zabivši za 2-2 u 75. minuti. Martin Erlić nije nastupio za domaći sastav.</p><p>Kolo će u ponedjeljak zatvoriti Verona i Genoa.</p><p>Na ljestvici vodi Milan sa 12 bodova, Sassuolo ima 10, Atalanta devet, a Napoli i Juventus po osam bodova.</p><h2>Villarreal pobjedom do prvog mjesta</h2><p>Nogometaši Villarreala kao domaćini su pobijedili Valenciju sa 2-1 (1-1) u nedjeljnom dvoboju 6. kola španjolskog prvenstva i s nova tri boda zasjeli na vrh ljestvice. </p><p>Pobjedu vrijednu vodeće pozicije u španjolskoj Primeri "žutoj podmornici" donijeli su Paco Alcacer pogotkom s bijele točke u 6. minuti i Dani Parejo golom u 69. minuti. Valencia je izjednačila u 37. minuti preko Guedesa.</p><p>Villarreal je u šest nastupa sakupio 11 bodova i ima jedan bod više Real Madrida, Getafea, Cadiza i Granade.</p><p>U posljednjoj utakmici 6. kola španjolskog prvenstva Real Sociedad je kao gost svladao Betis sa 3-0 (1-0) i zasjeo na vrh ljestvice.</p><p>Momčad iz San Sebastiana povela je u 43. minuti pogotkom Portua. Na 2-0 je povisio Oyarzabal iz kaznenog udarca u 74. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Januzaj u 89. minuti.</p><p>Baskijci su vrlo dobro započeli sezonu u domaćem prvenstvu, a u četvrtak Real Sociedad dolazi na Rujevicu, gdje će ih Rijeka ugostiti u prvom kolu skupine F Europske lige.</p><p>Real Sociedad je u šest utakmica u Primeri sakupio 11 bodova, kao i Villarreal, ali baskijska momčad ima bolju gol-razliku. Iza vodećeg dvojca su Real Madrid, Getafe, Cadiz i Granada sa po 10 bodova, a Betis je sedmi sa devet.</p><h2>Bradarićevi brljiraju, Kovač kiksao</h2><p>U posljednjem susretu sedmog kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je pobijedio Lens sa 4-0 preuzevši vrh ljestvice le Championnata. </p><p>Domaćin je u prvom poluvremenu zabio jedan, a u nastavku još tri gola za uvjerljivu pobjedu protiv jednog od do sada najugodnijih iznenađenja prvenstva.</p><p>Golove su zabili Yilmaz (11), Bamba (48), Ikone (69) i Yazici (79). Domaćinu su put do pobjede olakšala i dva isključenja kod Lensa. U 58. minuti je pocrvenio Jonathan Gradit, a u 75. minuti Clement Michelin. Za Lille je cijeli susret odigrao Domagoj Bradarić, a gostima nije pomogao ni čudesan ispraćaj navijača.</p><p>U ranije odigranom susretu Monaco, kojeg vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, odigrao je 1-1 protiv Montpelliera premda su gosti od 19. minute igrali s igračem manje.</p><p>Montpellier je u 19. minuti ostao bez isključenog Savaniera, no Monaco to nije iskoristio. Gosti su poveli u 51. minuti golom Mavdidija, a izjednačio je Ben Yedder iz kaznenog udarca u 70. minuti.</p><p>Momčad Nike Kovača je ovim rezultatom produžila seriju loših rezultata, u zadnja četiri kola momčad iz Kneževine je ostvarila samo jednu pobjedu.</p>