Džomba: Cindrić me nazvao, stao bih na kraj lažnim pričama

Luka Cindrić ozlijedio se protiv Argentine, stradao je mišić kvadricepsa i po svemu sudeći otpao do kraja Svjetskog rukometnog prvenstva, a u medijima su se pojavile informacije i kako je otpao zbog nesuglasica s izbornikom Dagurom Sigurdssonom.

Čudno je bilo i kako iz HRS-a dva dana nisu obavijestili javnost što se točno zbiva s ponajboljim hrvatskim rukometašem, već su o izostajanju doznali objavom zapisnika za utakmicu protiv Egipta. Neki nagađaju i kako je Cindrić, u pokušaju da se što prije oporavi, s Domagojem Duvnjakom napustio kamp i išao na tretmane drugdje, no o tome nema potvrde.

Proslavljeno krilo hrvatske reprezentacije Mirza Džomba u emisiji RTL-a uoči utakmice protiv Zelenortskih Otoka izjavio je kako ga je Cindrić nazvao u utorak i objasnio situaciju.

- Čuli smo se. Htio bih stati na kraj nekakvim insinuacijama i lažnim pričama. Svi smo vidjeli različite stvari po portalima. Sigurdsson je izjavio: "no, no, no". Poslije toga sam se čuo s njim (Cindrićem), došao je s ozlijeđenim kvadricepsom, nakon 43.-45. minute protiv Argentine obnovio je ozljedu. Rekao mi je da je s trenerom u dobrim, ako ne u idiličnim odnosima. Tu bih stavio točku. Idemo dalje. Nije lijepo da se uopće takve stvari događaju usred prvenstva. Ako nešto je, imat ćemo vremena poslije razglabati, sad igračima i stožeru treba mir. Aferi nema mjesta - rekao je Džomba.

- Oni su u fazi oporavka, hoće li i kada nastupiti vidjet ćemo, ovisno o tome kako će se razvijati njihova rehabilitacija - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.

Džombin bivši suigrač Igor Vori komentirao je interes njemačkog prvoligaša Flensburga za hrvatskog izbornika Sigurdssona i informaciju kako će stan u Zadru, koji je nedavno kupio, ostati prazan.

- Možda se baci u rentanje apartmana? Šalim se. To je normalno u današnjem profesionalizmu. Ne bih previše pričao o tome jer je to netko rekao. Dagur je izbornik, ima dugoročni ugovor. To je normalno. Pustimo Dagura i dečke da rade svoj posao.

- Svi igrači imaju nekakve ponude, to je normalna stvar - dodao je Džomba.

- Neka struka razmišlja o tome što je i kako je. Ovo je treće natjecanje, na štengama se novci broje, kako bi rekli u Zagrebu. Vidjet ćemo situaciju na kraju prvenstva i raditi analize - komentirao je Grahovac koji je zadovoljan organizacijskim dijelom, ali i posjetom:

- Pozitivna je povratna informacija, svi su više nego zadovoljni organizacijom, smještajem i uvjetima za treniranjem. Što se tiče posjete, bilo je za očekivati da će biti manje ljudi u grupama gdje nije igrala Hrvatska, a u ovoj gdje je pokazalo se da je posjećenost više nego dobra, da će tako biti i u petak i u nedjelju. Ne sumnjajte da me zovu za karte.