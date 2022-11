E, nećeš prijatelju! Evo kako je Modrić 'prevario' Juranovića

U zadnjem kolu grupe F Luka Modrić zabio je Celticu gol iz penala za 1-0, zatim prepustio Rodrygu drugi, dok je s druge strane svoju šansu s bijele točke promašio Josip Juranović.

Golman Reala Thibaut Courtois pročitao je hrvatskog reprezentativca i obranio njegov udarac, odnosno poslušao je - Modrića! Jer fotografija koja je osvanula na društvenim mrežama govori sve. U trenutku dok se Juranović priprema izvesti penal, Modrić pokazuje u koju će on stranu pucati.

Nije to prvi put da Modrić pomaže svom golmanu! Doduše, tada su strane bile obrnute jer je igrao u dresu reprezentacije. Bilo je to na Euru 2016., a Modrić točnije nije ni igrao, već je odmarao budući je Hrvatska već osigurala prolaz u nokaut fazu uoči ogleda sa Španjolcima. No, s klupe je vikao Srni, a kapetan je to prenio Subašiću koji je skinuo penal Sergiju Ramosu.

Real je do kraja utakmice utrpao još tri gola, Celtic počasni u 84., a Modrić, koji je ponio kapetansku traku 'kraljeva' u tom susretu, izašao je iz igre u 66. minuti.

Također, Modrić je postao najstariji strijelac gola iz penala u povijesti Lige prvaka s 37 godina i 54 dana. Prijašnji rekorder bio je Burak Yilmaz (36 godina, 244 dana). Luka je i četvrti najstariji strijelac u Ligi prvaka uopće.

